Los Alegres del Barranco hacen karaoke masivo en un concierto, tocan un corrido y el público lo canta

Los Alegres del Barranco continúan en medio de la controversia, tras el suceso que vivieron en Guadalajara que resultó por cantar un corrido que hace apología al delito, ahora las estrellas de la música regional mexicana siguen en la polémica y aunque existe una prohibición de este tipo de canciones, el tema sigue sonando en los eventos.

Fue en la presentación del sábado 3 de mayo en el Patronato Plaza de Toros de Cihuatlán, Jalisco, cuando Los Alegres del Barranco organizaron un karaoke masivo en el concierto, ya que colocaron la letra del corrido “El del palenque”, canción que habla de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del CJNG en las pantallas y ellos solo tocaron la melodía, pero no agregaron fotografías con la cara u otro tipo de imágenes.

Al ver la letra y escuchar el sonido de los instrumentos con la melodía del popular corrido, el público no dudó en interpretar la canción, ya que la agrupación no lo tiene permitido por parte de las autoridades que han solicitado que ya no se toquen estas piezas en los conciertos.

Los Alegres del Barranco hacen karaoke masivo en Jalisco. Foto captura de pantalla TikTok/danielverdinbriseno

Se difunde en redes sociales polémico concierto

El espectáculo de Los Alegres del Barranco en el que tocaron el corrido "El del Palenque”, pero sin cantar ni un sola de sus estrofas se volvió viral rápidamente en redes sociales, además hay otras grabaciones en donde son los mismos asistentes quien piden a los artistas incluir el tema en el repertorio de esa noche.

Es importante destacar que la alternativa de sólo tocar la melodía del corrido que está prohibido interpretar en los conciertos, ya es una estrategia frecuente entre varios de los artistas que se desenvuelven en este subgénero del regional mexicano, puesto que no son ellos los que cantan las letras sino el público.

¿Por qué no se pueden cantar corridos en Jalisco?

Desde hace años en algunos estados de México hay ciudades en donde no se permite la interpretación de canciones que hacen apología al delito, sobre todo en donde se habla de narcotráfico o relacionados con violencia hacia la mujer, tal es el caso de Chihuahua, Nayarit y ahora también Jalisco.

Las autoridades en Jalisco, por parte de la Fiscalía manifestaron que entraría una serie de investigaciones por apología al delito, aunque es importante destacar que aún no es una ley para toda la República Mexicana, así como también esta regulación por parte del gobierno ha desatado varia controversia por quienes la apoyan y otros que están en contra.