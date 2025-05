Karol G revela lo tóxico que fue dejar su relación con Anuel AA: "sentía que me iba a morir"

Cuando se habla de grandes exponentes de la música latina en la actualidad, Karol G es uno de los nombres en los que se piensa primero. En esta ocasión no se va a hablar del éxito profesional, sino de su relación con Anuel AA y lo mucho que le costó salir de ese ambiente tóxico que se formó durante su relación amorosa. La colombiana contó los detalles en su documental de Netflix.

El próximo 8 de mayo se estrenará en Netflix la producción donde se cuentan detalles de la vida de la 'Bichota'. En dicha producción, la cafetalera contó detalles sobre su relación amorosa con Anuel. Para sorpresa de muchos, Karol G dejó claro que fue un ambiente muy tóxico del que le costó mucho trabajo salir. La colombiana dejó claro que sentía que se iba a morir.

Gracias a las filtraciones que se han ido presentando en redes sociales, después de la premier, los fans han ido descubriendo algunos aspectos de los que se hablarán en la producción que se presentará en Netflix el próximo 8 de mayo. Una de las filtraciones que más ha llamado la atención fue cuando hablo de su relación pasada, es decir, con Anuel AA. En dicho clip se que volvió viral, la cantante dejó claro que no podía ver todo su éxito profesional y sentía que se moría todos los días al despertar.

"En mi relación pasada, fue muy tóxico salir de ahí. Muy difícil. Yo me despertaba y yo me sentía como que me iba a morir; sentía que, como persona, no tenía un valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Yo sí sentía como que era algo de lo que no iba a poder salir", se escucha en el video que se filtró de la premier.