Jaziel Avilez, novio de Emily Cinnamon, presume la primera FOTO con su suegro Canelo Álvarez

La noche del sábado 3 de mayo, Saúl "Canelo" Álvarez sorprendió al mundo entero con una nueva victoria tras derrotar al boxeador cubano William Scull, quien en todo momento huyó del talento del mexicano, quien tuvo la mejor compañía: la de su familia. Pues desde antes de la pelea más esperada, su esposa Fernanda Gómez y dos de sus hijas, Emily Cinnamon y María Fernanda, aparecieron junto a él.

Sin embargo, en el viaje que la familia realizó hasta Arabia Saudita también los acompañó el cantante Jaziel Avilez, quien es el primer novio público de Emily Cinnamon. Aunque en el pasado paparazzis habían captado a este par de enamorados cenando en restaurantes con el boxeador, esta es una de las primeras fotos donde se vea juntos a yerno y suegro, un momento memorable para las redes sociales.

Fue Jaziel quien compartió una foto de este especial momento y también agregó un mensaje de felicitación y orgullo por su suegro. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió una foto con el Canelo Álvarez, ambos con los puños arriba y con la mano del plugista sobre su hombro, como una muestra de cercanía. La pic habría sido tomada momentos antes de la pelea.

"Felicidades una más a la historia viejon @canelo", dijo.

Suegro y yerno rompieron la red con esta foto. (Foto: IG @jazielavilezoficial)

Novio de Emily Cinnamon presume su primera FOTO con el Canelo Álvarez y rompen la red

Tras la derrotar a Scull en Arabia Saudita en lo que el Canelo llamó una "pelea aburrida", su yerno el cantante Jaziel Avilez compartió la que es la primera foto pública de ellos dos posando juntos y mostrando su cercanía. Tras externar sus felicitaciones por una victoria más a su lista de logros en el boxeo, el joven rompió la red, pues esta postal era una de las más esperadas por sus seguidores.

"Ya hacia falta una foto con el suegro", "Saludos muchas bendiciones hermano Dios lo bendiga", "Puro talento mexicano , uno cantante y el otro boxeador", "anda solon el viejo", "si fuera mi suegro, le tuviera miedo", "eso Jaziel" y "se dice felicidades suegro", son algunos de los comentarios que recibieron.

Por supuesto, esta foto junto a su suegro no fue la primera que posteó sobre la pelea, ya que días previos al encuentro entre el Canelo y Scull, Jaziel y su novia ya estaban en Arabia Saudita disfrutando de los lujos. Una de las primeras fotos que el famoso compartió fue precisamente junto a Emily, pues ambos muy felices y enamorados tuvieron un viaje en moto por el desierto de los Emiratos Árabes.

"Arabia Saudita con mi amor", escribió la hija del Canelo en un posteo de Instagram de su novio, asimismo, dejaron ver cómo pudieron acariciar a camellos; sin embargo, lo más esperado llegó el sábado por la noche (hora de México), cuando el intérprete posteó unas fotos frente al ring de Riyadh con el mensaje de: "De México para el mundo".