Fernanda Gómez impacta con su look en la pelea del Canelo luciendo su 'baby bump'

Anoche Saúl "Canelo" Álvarez volvió a brillar en el ring desde Arabia Saudita, donde recuperó el título de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) en el campeonato de peso supermediano. Pero no solo él acaparó miradas la noche del sábado, también su esposa, la modelo Fernanda Gómez, quien lució un look espectacular mostrando su 'baby bump'.

El pasado domingo 27 de abril, la familia Álvarez Gómez anunció que en 2025 recibirán a un nuevo miembro en su familia, pues Fernanda Gómez está embarazada nuevamente. La noticia la dieron a conocer a través de sus redes sociales, donde mostraron varias fotos de las ecografías en las que ya se puede ver el pequeño a la bebé.

La noticia fue por partida doble, pues además de anunciar que esperan otro hijo, también fue la revelación de género. La sorpresa se dio en redes sociales donde dieron a conocer que están esperando otra niña, por lo que su pequeña hija María Fernanda de siete años de edad se convertirá en hermana mayor.

La nueva figura de Fernanda no fue impedimento para que luciera varios looks impresionantes, pues si algo destaca de la modelo en los enfrentamientos de su esposo, es el estilo que luce para acompañar al Canelo. Pero no solo ella se luce con su estilo, también su hija, quien siempre va a juego con el outfit de su madre.

La nueva figura de Fernanda no fue impedimento para que luciera varios looks impresionantes | Foto: Instagram @fernandagmtz

Fernanda Gómez luce su baby bump con un elegante vestido plateado

Previo a la pelea del Canelo, Fernanda suele fotografiarse con su esposo y su hija, pero en esta ocasión una nueva integrante apareció en la instantánea, la bebé que espera la modelo, quien lució un elegante vestido plateado bañado en brillantes y un cinturón que marcaba perfectamente su pancita y la hacía lucir.

Pero no fue el único de sus looks, en conjunto con su hija María Fernanda lucieron una bata rosa similar a la que se coloca el Canelo cuando está por ingresar al ring, las dos llevaron un chongo alto y no podían faltar los icónicos lentes de la pequeña para resaltar su estilo, mientras que su vestido de gala fue un vestido turquesa con detalles dorados que eran alusivos al estilo de Asia Occidental.

¿Cuántos años tiene la hija del Canelo?

La hija mayor del Saúl y Fernanda Gómez se llama María Fernanda y tiene siete años de edad, sin embargo, ella no es la primogénita del boxeador mexicano, años antes nació Emily Cinnamon, quien actualmente tiene 19 años y tiempo después nació Mia Ener de 9 años, que tuvo con la modelo Valeria Quiroz. Con la llegada de su bebé, el pugilista se convertirá en padre por cuarta vez a sus 34 años.