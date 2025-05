El día que Juan Gabriel se "tomó la libertad" de terminar la letra de una canción de Diego Boneta; así fue su gran amistad

Una amistad poco conocida de la industria del entretenimiento acaba de salir a la Luz. Diego Boneta reveló que fue cercano a Juan Gabriel y que más que ser un hombre con el que compartió escenario o que lo ayudó a componer sus canciones, también se convirtió en uno de los mentores más importantes de su vida. En palabras del propio actor, pocas personas saben lo que el Divo de Juárez significó en su vida y aquí te lo contamos.

Diego Boneta estuvo como invitado en el pódcast de Oso Trava, donde habló de muchos aspectos de su vida, como por ejemplo, los mentores que ha tenido en su trayectoria como cantante y actor y que incluyen a figuras como Tom Cruise, Luis Miguel y por supuesto, Juan Gabriel.

Durante la conversación el actor que protagonizó el personaje del Sol de México en la serie autobiográfica de Luis Miguel, detalló que a los 16 años se mudó a Los Ángeles y fue en este periodo cuando grabó su segundo disco, pero también fue el momento en el que conoció al intérprete de Hasta que te conocí, sin pensar que le ayudaría a componer la letra de una canción y que además le dejaría una gran lección de vida.

"Juan Gabriel yo diría que fue otro gran mentor para mí, que es algo que creo que muy poca gente sabe", confesó.

Diego Boneta con Juan Gabriel. (Foto: IG @diego)

Diego Boneta recuerda la amistad que tuvo con Juan Gabriel y compusieron una canción juntos

Al cuestionarle qué le había aprendido a Juan Gabriel o a Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantante y con el que Diego Boneta lo recordó en todo momento, detalló que cuando lo conoció el propio Divo de Juárez fue por él al aeropuerto, condujo para él, le preguntó con mucho interés sobre sus proyectos y fue cuando la magia comenzó a suceder, pues aunque tenía la ilusión de que podrían componer juntos, pero no esperó que esto ocurriera tan rápido.

"Lo conocí el verano que me mudé a Los Ángeles, estaba trabajando en mi segundo disco (...) en Jerez, España y volé para conocerlo con el sueño de quizás componer juntos, pero más que nada era como para poderlo conocer y me acuerdo perfecto porque él pasó por mí al aeropuerto y nos fuimos manejando en su coche dos horas a su casa", dijo.

En ese momento, el hoy fallecido le preguntó en qué trabajaba, mientras que un joven Boneta le explicó que estaba componiendo y que tenía una letra de una canción trabada. Ante ello, Juanga le pidió que la pusiera mientras él manejaba y tras varios días sin que el tema se volviera a tocar, Juan Gabriel lo buscó para decirle que había logrado avanzar en la letra.

"A los tres días, así de la nada en la playa me dice: 'Oye, Diego, fíjate que me tomé la libertad de terminar la letra de la canción que te estaba costando trabajo, no la tienes que usar, si no te gusta no te comprometas en lo más mínimo, no pasa nada. Nada más que no la quise terminar a propósito porque quería terminarla contigo. ¿Te late?'", recordó antes de decir que el momento le puso la piel de gallina.

Lo que pasó después, justo cuando leyó la letra escrita por Juan Gabriel en una libreta, lo dejó sin palabras ya que era "perfecta". Es por ello, que recordó que el intérprete de Así fue, para él siempre será un genio de la música, ya que como en Matrix, lograba cosas imposibles. Finalmente, recordó las veces que cantaron juntos en el Auditorio Nacional, pero no se comparan con la letra que le ayudó a terminar.

"Primero, la leo y veo que es perfecta y digo, no puede ser; luego me doy cuenta que me dice, la quiero terminar contigo y obviamente yo a los 16 años componiendo con Juan Gabriel, el compositor latino más importante de la historia".

La gran lección de vida que Juan Gabriel le dejó a Diego Boneta

Durante su conversación con Oso Trava, Diego Boneta recordó que la letra de la canción que Juan Gabriel le ayudó a componer era sobre una mujer de la que él estaba muy enamorado y que, por lo tanto, no tenía las palabras perfectas para describir todo lo que sentía. Sin embargo, el Divo de Juárez le hizo saber que muchas veces lo más sencillo resulta mejor que lo complejo, y esta es una lección que sigue aplicando en la actualidad.

"¿Sabes por qué los Beatles son los Beatles?, porque lograron bajar el balón que están sintiendo a una canción que se llama I Want to Hold Your Hand, sencillo y que todo el mundo va a entender. La virtud está en ese sentimiento que es complejo y quieres casi casi inventar palabras que jamás... la virtud está en simplificar eso, no en hacerlo más complicado", dijo antes de recordar que esta es una de las lecciones más importantes que alguien le ha dado.

Finalmente, Diego Boneta dedicó unas palabras a Juan Gabriel, a quien recordó como "una persona tan sencilla, tan humilde y un genio. Pero cuando te hablo de un genio, un genio musical, yo nunca he conocido a alguien así".

Puedes ver sus declaraciones desde el minuto 12:15