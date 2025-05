El Día de Star Wars se celebrará con un concierto sinfónico de la saga en el Teatro Ángela Peralta

El compositor Dante Díaz mezcla su fanatismo por Star Wars con su amor por la música en el concierto “Star Wars Sinfónico: la fuerza musical despierta”, un concepto que por cuarto año presenta hoy en el Teatro Ángela Peralta.

“La gente está interesada en la cultura, sólo hace falta dar un poco de difusión a toda la cartelera. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por no ofrecer sólo conciertos populares, como el de ‘Star Wars’, también tenemos la Novena de Beethoven, sólo que difícilmente se enteran las personas de eventos como estos”, detalló Díaz, fundador de Symphonic Experience Concerts.

Este espectáculo cuenta con más de 100 músicos en escena y un coro mixto de niños y niñas que darán vida a las piezas más poderosas, desde la música que creó John Williams para las películas, hasta la de los nuevos autores que salen en las series.

“Hay piezas que todavía son un reto tocarlas en vivo, por ejemplo ‘Here They Come!’ de Williams, que suena en una pelea entre los ‘Starfighter’ y el ‘Halcón milenario’, en el Episodio IV, es muy compleja porque tiene muchas notas, bueno en realidad toda la música de este compositor, algunas más que otras, o quizá son tranquilas, pero aún así son difíciles”, señaló.

Aunque no dio a conocer el setlist del concierto, porque le gusta sorprender a la gente con las piezas que tocan, incluso algunas no son tan populares o el público no las espera y para él es gratificante ver la cara de emoción del público, pero adelantó que durará más de dos horas y los temas clásicos no faltarán, como la ‘Marcha imperial’.

“El material lo elegimos por gusto personal, otros porque la misma gente los pide, pero hay canciones que por muy fanáticos que sean de la franquicia, no conocen, así pasó con el tema de la serie de Andor, tuve que decir su nombre y dónde salía después de tocarla, porque los fans se lo estaba preguntando”, contó.

Además del concierto, el público disfrutará de una experiencia integral con duelos de lightsaber en vivo, cosplayers oficiales, y una zona especial de venta de coleccionables y merchandising exclusiva.

OTROS ESPECTÁCULOS

Díaz tiene más de 20 años en la música, como compositor y arreglista, algunas veces él colabora con el equipo para bajar las partituras de piezas Williams u otros autores, cuando no las tienen. Además de este concepto, también han presentado en shows sinfónicos piezas de Beethoven, Carmina Burana, solo piezas de John, o incluso de La Santanera. Preparan uno de José José para el 10 de mayo.

Con la compañía llevan estos conciertos a otros estados: “Salimos de la CDMX y hemos ido a León y a Aguascalientes, buscamos justo diversificar estos espectáculos”.

A DETALLE

Con el coro de niños de la UNAM, escogieron piezas que ellos puedan entonar.

Se realizará el sorteo de un R2-D2 tamaño real con control remoto y sonidos originales.

En la rifa participan automáticamente, los primeros mil boletos que se vendieron.

2021 se dio el primer concierto.

2010 adquirió las partituras de Williams.

MAAZ