Christian Nodal habla por primera vez de su hija, Inti, tras la separación con Cazzu

Ha pasado casi un año de que estalló la polémica por la ruptura entre Cazzu y Christian Nodal, tan sólo ocho meses después del nacimiento de su hija, Inti, sobre quien el cantante se ha negado a dar declaraciones pese a las fuertes críticas que recibe en redes sociales por su supuesta ausencia. Ante esto, los recientes comentarios que el cantante hizo sobre la menor han sorprendido a sus fanáticos, pues demuestran que exige contacto entre ellos.

El intérprete de "Botella tras botella" retomó con gran éxito su lugar en los escenarios tras la intensa controversia que lo rodeó por su romance con Ángela Aguilar y su repentina boda tan sólo unas semanas después. Ahora, todo indica que ha decidido dar tregua a los medios de comunicación como parte de una intensa campaña por mejorar su imagen ante el público y como parte de ello ha participado en múltiples entrevistas donde se había negado a hablar sobre su pequeña hija, hasta ahora.

En entrevista para el podcast “La Cotorrisa” de YouTube con Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, el sonorense fue cuestionado sobre su infancia y no evitó hablar sobre la relación que tiene con su hija, Inti, de quien mantiene todo detalle con total hermetismo. El cantante habló sobre la relación que tiene con la pequeña de tan sólo un año de edad, así como sus gustos y los momentos que comparten juntos mientras la visita en Argentina, donde vive con su famosa mamá, Cazzu.

“Se me hace bien loco como cuestiones que van del día a día… Tengo un tic, siempre que estoy pensando estoy pellizcando la oreja o me voy cada que estoy pensando y recuerdo que hace tiempo había un video y estaba con mi hija viendo la televisión y los dos con la misma cara, tocando la orejita, está bien loco eso (…) A mí hija le encantan los canticuentos, entonces ya me aprendí la de ‘La cumbia del cocodrilo’”, dijo el cantante.