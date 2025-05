Después de no haber asistido a la boda civil de su hija Alejandra Capetillo, la actriz Biby Gaiytán rompió el silencio y reveló cuáles fueron los motivos por lo que no llegó al enlace nupcial, pues se ha especulado que al parecer no habría una buena relación con su yerno.

Alejandra Capetillo y Nader Shouery se casaron por lo civil el pasado 14 de abril y aunque fue una boda que estuvo llena de lujo y encanto, lo primero que llamó la atención fue que sus padres Biby y Eduardo no llegaron a la ceremonia de su hija en Madrid, España, pues la entregaron en el altar sus hermanos Eduardo y Ana Paula.

Los rumores de un posible distanciamiento madre e hija se desataron de inmediato, y aunque Biby no habló de inmediato ni dio detalles las razones por las que no asistió, también se dijo que al parecer ni ella ni Eduardo estaban de acuerdo con que su hija se casara con Nader, el prometido de Alejandra.

Recordemos que Nader es de nacionalidad libanesa y Alejandra nació en México, por lo que su boda civil fue en España, donde ambos viven, mientras que la religiosa será en tierra azteca, en una antigua hacienda ubicada en el estado de Hidalgo, el próximo 24 de mayo de 2025.

La boda religiosa de Alejandra será en México el próximo 24 de mayo de 2025 | Foto: @alecapetilloga

Biby Gaytán rompe el silencio y finalmente revela si está de acuerdo con la boda de su hija Alejandra Capetillo

Fue durante una conferencia de prensa, en la que Biby Gaytán habló de los sacrificios que ha tenido que hacer en su vida personal por cumplir compromisos de trabajo y viceversa; situación que relacionó a su inasistencia a la boda de Alejandra, pero antes de que se desataran nuevamente falsas declaraciones, aseguró que a la próxima boda, la religiosa, sí asistirá.

"En la vida a veces las cosas no se dan como uno quisiera, pero ahí viene la buena (la boda religiosa) a finales de este mes. Así he podido organizarme en todo, he podido darle el tiempo a lo que es importante para mi, mi familia, mi profesión y pues ambas cosas requieren sacrificios", aclaró.

¿Quién es Nader, el novio de Ale Capetillo?

Nader Shoueiry es un economista y ejecutivo de origen libanés, tiene 36 años de edad, cuenta con una sólida formación académica: estudió Comercio y Economía en la Universidad de Concordia y obtuvo una maestría en Finanzas en la Universidad de McGill, ambas en Canadá. Actualmente, trabaja en Madrid como especialista y gerente de desarrollo de socios de bases de datos en Amazon. Pese a que hay una diferencia de 11 años entre la pareja, han demostrado tener una relación muy solida y amorosa.