Anuel AA reacciona a las declaraciones de Karol G en las que recuerda su noviazgo como un "infierno"

Karol G y Anuel AA formaron una de las parejas más destacadas del género urbano y aunque se mostraban más enamorados que nunca en abril de 2021 pudieron fin a su relación. Aunque han pasado cuatro años de aquel capítulo en la vida de ambos, la cantante colombiana rompió el silencio y recordó haber vivido un "infierno" junto al puertorriqueño, quien no evitó ser cuestionado sobre las declaraciones de su expareja a quien también le dedicó una polémica canción tras su ruptura.

La "Bichota", como también se conoce a la cantante, prepara todo para el lanzamiento de su documental "Mañana fue bonito" que llegará a la plataforma de Netflix el próximo 8 de mayo. En el adelanto que se compartió llamó la atención de los fans sus declaraciones sobre su expareja con dijo haber tenido una relación "tóxica" y recordó todo lo que sufrió luego de ponerle fin a su noviazgo.

Anuel AA estuvo en medio de la polémica en 2023 tras arremeter contra Feid, novio de la artista, en más de una ocasión durante sus conciertos, en los que, además, gritaba su amor por Karol G a quien le dedicó la canción "Mejor que yo" que también desató una ola de críticas en su contra debido a lo explícito de la letra. Aunque la controversia parecía detenerse para el cantante boricua, las recientes declaraciones de la cantante dieron de qué hablar, algo sobre lo que no evitó ser cuestionado en entrevista con Santiago Matías.

“Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Si estuve con ella y duré todo ese tiempo no tengo nada que decir, una mujer hablando de un hombre es normal. Pero un hombre hablando de una mujer, que le pongan las tet**”, dijo Anuel AA.

La voz de “TQG” hablará por primera vez de su relación con Anuel AA en su documental, pero en el adelanto que se publicó recientemente la calificó como “tóxica” y recordó lo mucho que sufrió tras su ruptura, pues por un tiempo consideró que sería algo de lo que no podría recuperarse.

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que como que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno”, añadió.