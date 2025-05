Andrea Legarreta pone fin a especulaciones por supuesto montaje de su separación con Erik Rubín: "No ganamos nada con eso"

Hace un par de semanas Andrea Legarreta causó revuelo al responder un comentario en redes sociales donde un usuario aseguraba que su separación de Erik Rubín no fue real, sino "puro show", algo a lo que la conductora del Programa Hoy respondió con hartazgo y sarcasmo: "Exacto... Tienes razón... Saludos!".

Sus palabras resonaron con fuerza, pues esta no es la primera vez que este rumor circula con fuerza entre sus detractores, y la razón de ello es que tanto Andrea Legarreta como Erik Rubín han dejado en claro que se tienen un amor único de familia tras más de dos décadas juntos y el haber tenido a sus dos hijas, Mía y Nina. Ahora, la también actriz volvió a hablar de estos señalamientos y dejó en claro que las opiniones negativas se le resbalan.

"Pues que digan misa mi amor, o sea, imagínate yo salir a inventar una historia así... Necesitas ser muy imbécil para salir a decir: 'Ay, nos separamos, pero no es cierto'. No ganamos nada con eso mi amor", dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

Después, la famosa de 53 años comenzó a hablar más sobre su actual relación con el cantante, quien siempre será el padre de sus hijas y por lo tanto familia; allí, Andy aseguró que la inteligencia emocional y el haber terminado su matrimonio en buenos términos es lo que los ha llevado a poder seguirse viendo e incluso vacacionando como si nada hubiera pasado.

Andrea Legarreta responde a señalamientos con un contundente: "que digan misa".(Foto: IG @erikrubinoficial)

Andrea Legarreta niega que su separación con Erik Rubín haya sido falsa

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Andrea Legarreta no sólo negó los señalamientos de redes sociales en los que se comenta que ella y Erik Rubín nunca se separaron, sino que siguen juntos, pues también reveló la manera en la que ellos como exmatrimonio y padres de Mía y Nina Rubín han logrado seguir relacionándose.

"Se llama inteligencia emocional, se llama amor, cariño. También él y yo vivimos cosas muy bellas, tenemos lo más bello que nos ha pasado en la vida que son nuestras hijas, lo he dicho una y mil veces, nosotros no tuvimos un conflicto ni una situación fuerte ni de violencia, ni de agresión, ni de mala onda. Simplemente pues la pareja cambió de sitio y el amor ahí está de otra manera y siempre vamos a ser familia", dijo

Sobre lo anterior, la conductora de Hoy, recordó que hace un par se semanas ella, su ex y sus hijas fueron a vacacionar por el cumpleaños de su primogénita, un momento que emocionó a todos: "Me fui de vacaciones en familia a celebrar los 20 de Mía, fuimos a uno de los lugares favoritos no sólo de ellas, sino de todos y la verdad es que la pasamos muy bien celebrando sus 20"

¿Un nuevo galán? Andrea Legarreta revela que ya dio su primer beso tras separarse de Erik Rubín

Andrea Legarreta dio nuevos detalles de su vida privada y sentimental, esto tras dos años de haberse separado de Erik Rubín y ante la insistencia si pronto se dará una oportunidad en el amor, dijo: "Habrá oportunidad. no sé si para un galán, ahora estoy mucho más abierta al final, pero no quisiera hoy por hoy tener una relación; digo, la vida de pronto te sorprende, pero la verdad no quisiera. Estoy bien así".

Sin embargo, no descartó las posibilidades, pues añadió que actualmente está pensando en salir con amigos y amigas para distraerse y disfrutar "como mujer y como individuo", esto lejos de sus actividades como madre de familia. Pero destacó que el conocer gente no significa necesariamente tener un vínculo sentimental con alguien.

Finalmente, Andrea Legarreta confesó entre risas nerviosas que ya dio su primer beso tras su separación con Erik Rubín, aunque esto fue en los foros de grabación de la telenovela Amanecer, donde comparte pantalla con Fernando Colunga y Luis Iván Aranda, y son precisamente ellos con quien tuvo escenas de besos apasionados.

"Hice escenas que nunca había hecho, sexis, de besos más intensos. La verdad que en un principio me costó trabajo porque incluso yo en mis telenovelas, ni en mis villanas más villanas, eran así, eran muy fresas (...) Lo hablé con ellos, con Luis Iván Aranda, con Colunga que han sido muy buenos compañeros. Les dije, desde que nos separamos Erik y yo, yo no he salido con nadie, más allá de lo que puedan pensar, que puedan decir sus historias, no me había besado con nadie. Imagínate el nervio".