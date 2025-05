Alfredo Olivas sufre aparatosa caída durante concierto en Los Mochis | VIDEO

Alfredo Olivas es uno de los grandes exponentes de la música mexicana en la actualidad, pero también es conocido como el 'Ksimerito' por siempre ponerse en peligro en cada una de sus presentaciones. En esta ocasión, el cantante no corrió con buena suerte y terminó en suelo producto de una aparatosa caída durante concierto en Los Mochis. Sus fans se preocuparon al ver cómo se caía durante la presentación.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se puede ver a Olivas corriendo arriba del escenario, pero un descuido de la producción y del propio Alfredo llevaron al cantante a terminar en el suelo. Por unos segundos los fans se preocuparon, ya que la caída fue bastante aparatosa, pero para fortuna de todos, el intérprete de 'El paciente' se paró lo más rápido posible para poder continuar con el show.

En las imágenes se observa como Olivas sale corriendo sobre el pasillo del escenario. Con las manos a atrás y a toda velocidad, Alfredo se impacta contra un tripié que tenía un micrófono. El cantante pierde el control y comienza a tambalearse, después de unos pasos termina impactando en el suelo junto con su acordeón. El artista se levantó lo antes posible e intentó hacer como que no pasó nada, pero fue inevitable acercarse a la zona donde el staff colocaba de nuevo el tripié con el que se había tropesando.

Durante un #concierto en Los Mochis, el cantante Alfredo Olivas sufrió una aparatosa #caída mientras corría en el escenario, apesar de eso el artista se levantó y continuó su presentación. pic.twitter.com/U0LKmakWM5 — inamic Radio (@inamicradio) May 4, 2025

La reacción de los fans a la caída de Alfredo Olivas

Después de volverse viral el video de Olivas y su caída durante el evento de Los Mochis, sus fans comenzaron a reaccionar al momento que paralizó a todos en el concierto, pero que posteriormente sacó una serie de risas al darse cuenta que estaba bien. En las redes la gente no dudó en reírse, pero también recordaron cuando se le decía "e Ksimerito".

"Ese show no lo trae ni la Katy Perris", "Es actuado", "No cuidaron al Ksimerito", "Ya le quitaron el lugar al pobre Juan Gabriel", "Como no puede cantar corridos ya se pone a hacer cualquier cosa para entretener", son algunos de los comentarios que se encuentran en redes sociales en las diferentes publicaciones de la caída de Olivas.

El próximo concierto de Alfredo se realizará el próximo 17 de mayo, cuando el cantante se presente en la Plaza de Toros México. Se tiene que recordar que artista es uno de los que se ha visto afectado con el tema de la censura de los corridos, por lo que falta ver cómo reaccionarán los fans cuando no lo interprete.