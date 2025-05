Zahie Tellez desmiente a Plutarco Haza y muestra el verdadero ambiente en Masterchef Celebrity: “puras risas”

Luego de las declaraciones que hizo Plutarco Haza sobre la Chef Zahie Téllez y el comportamiento que la experta en cocina tiene con él y algunos de sus compañeros no solo durante las grabaciones del programa sino también fuera de foros, tal parece que la ojiazul ya le envió una respuesta.

Y es que, Zahie al igual que Plutarco Haza, utilizó sus redes sociales para responder a las declaraciones que hizo el actor en las ue señala a la chef Téllez de ser una persona grosera con él y el resto de los participantes.

La respuesta de Zahie Tellez a Plutarco Haza

Fue a través de su cuenta oficial de TikTok que la chef Zahie Téllez respondió a las declaraciones de Plutarco Haza, sin embargo, lo hizo de una manera muy sútil pero con una clara intención de dar a conocer su versión de los hechos.

Y es que a diferencia de lo que Plutarco Haza reveló sobre que la Chef Zahié Téllez no convive con los participantes y que incluso les grita a la hora de la comida por que no deben acercarse a ella, la experta en cocina demostró que no es así, pues, en el video que compartió se puede ver como se la pasan muy divertido con algunos de los participantes.

“Para que vean esto es Masterchef, puras risas, puras risas”, dijo Zahie

Mientras Zahie decía lo anterior, fue interrumpida por Bárbara Torres quien es participante de esta temporada, la actriz y comediante argentina comenzó a imitar a la perfección a la chef, pues, dejó claro que dentro del foro Téllez es dura y estricta con los participantes.

¿Qué dijo Plutarco Haza?

El actor, explicó que la Chef Zahie no es su amiga sino de su hermana y reveló que aunque él hizo el intento por acercarse a ella, en una ocasión durante la hora de la comida quiso platicar con la Chef Zahie Téllez y ella le respondió con gritos y aseguró que tenía prohibido hablar con los participantes, cuando él se llevaba bien con los otros dos chefs.

“Conmigo fue grosera en la hora de la comida, cuando me le acercaba a platicar. Me gritaba que no podía hablar con los participantes, cuando yo platicaba perfectamente con el chef Herrera y el chef Poncho. Era la única que se lucía enfrente de todo el mundo y me intentaba humillar. Te la topabas y te decía: ‘cocinan de la ver...’”, contó Plutarco