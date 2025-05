Sydney Sweeney habla por primera vez de su ruptura con Jonathan Davino

La actriz estadounidense Sydney Sweeney, conocida por su papel en la aclamada serie "Euphoria", ha estado en el centro de atención no solo por su talento como actriz, sino también por las recientes revelaciones sobre su vida personal y sus ambiciosos planes profesionales.

Pero una de las cuestiones que causa más duda entre el público fue su reciente ruptura después de estar comprometida desde el 2022. En una entrevista exclusiva con The Times, Sweeney, de 27 años, abordó con franqueza su situación sentimental actual, sus nuevas actividades empresariales y su enfoque hacia un equilibrio más saludable entre trabajo y vida personal.

Sweeney mantuvo una postura clara y concisa cuando se le preguntó sobre su relación con Jonathan Davino, empresario y productor cinematográfico de 41 años. La pareja, que inició su relación en 2018 y se comprometió en 2022, parece haber tomado caminos separados tras varios años juntos.

Sydney Sweeney confirma estar soltera

La actriz fue vista sin su anillo de compromiso en febrero de este año, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible ruptura, pero no había dado declaraciones al respecto hasta la entrevista mencionada anteriormente. Cuando la actriz fue cuestionada sobre si aún estaba comprometida respondió con un rotundo "no".

Estoy aprendiendo mucho sobre mí misma, pasando más tiempo con mis amigos. Y me encanta, dijo al ser cuestionada sobre su soltería.

Si bien la relación entre Sweeney y Davino había sido bastante discreta, muchos medios internacionales la catalogaron como una de las más sólidas dentro de Hollywood; sin embargo, fuentes cercanas a la actriz indican que la relación había enfrentado dificultades durante algún tiempo, y que la cantante se sentía abrumada por la idea del matrimonio, optando finalmente por centrarse en su floreciente carrera profesional.

El filme "Either But You" fue uno de los detonantes para hablar sobre la química entre Sweeney y Glen Powell, actor de 36 años que fue coprotagonista en dicha película. A pesar de que los rumores sobre un romance entre ellos surgieron durante la promoción de la película, Sweeney aclaró que se trata de una amistad profunda y profesional.

Ambos actores coincidieron en que el tiempo compartido en el set los ha acercado y les permitió hablar de diversos temas, desde el trabajo hasta la vida personal, pero descartaron cualquier relación amorosa.

Glenn y yo nos adoramos, así que creo que estábamos muy felices por la recepción de la película, afirmó la actriz.

Actualmente, Sweeney disfruta de su tiempo libre con sus perros Sully Bear y Tank, y continúa explorando oportunidades de inversión inmobiliaria en lugares como Nueva York, Montana, Maine, Rhode Island, Texas, Italia y Londres. Con una carrera en constante ascenso y una nueva etapa personal, Sydney Sweeney demuestra ser una figura multifacética en la industria del entretenimiento, combinando talento, visión empresarial y autenticidad.