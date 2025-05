Revelan la causa de muerte de la periodista Bárbara Martínez y su lucha contra una enfermedad | VIDEO

El mundo del periodismo mexicano se encuentra de luto tras el reciente fallecimiento de la periodista Bárbara Martínez, cuñada de la reconocida comunicadora Flor Rubio. En una emotiva declaración, Rubio compartió detalles sobre los últimos días de Martínez, revelando una batalla sorpresiva y rápida contra el cáncer.

Según el relato de Flor Rubio, Bárbara Martínez se encontraba en perfecto estado de salud y ánimo poco antes de la Semana Santa de este año. "Un poquito antes de la Semana Santa, Bárbara estaba muy bien, muy contenta, perfecta, sin ninguna enfermedad, afección", afirmó Rubio, subrayando la naturaleza inesperada de los acontecimientos.

"Hasta siempre Barbarita. Gracias por todo tu cariño, gracias por tantos años de historias y aventuras en equipo, por darnos la mejor crítica de telenovelas que pudo existir en los medios. Te vamos a extrañar siempre. Descansa en paz querida Bárbara", escribió Flor Rubio en sus redes sociales como despedida.

La salud de Martínez comenzó a deteriorarse durante la Semana Santa, cuando enfermó de neumonía. Aunque se descartó el COVID-19, la condición de Bárbara requirió de estudios más profundos. Fue en ese momento cuando se descubrió el diagnóstico devastador: cáncer de páncreas con metástasis en el hígado.

¿Cómo murió la periodista Bárbara Martínez?

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el pronóstico inicial no era desalentador, y Bárbara Martínez comenzó rápidamente con su tratamiento de quimioterapias. "El pronóstico no era malo, Barbarita comenzó rápidamente sus quimioterapias, estoy hablando de tres semanas, no más", explicó Flor Rubio. Sin embargo, la enfermedad avanzó de manera fulminante. Bárbara acababa de pasar su tercera sesión de quimioterapia cuando se sintió mal y fue trasladada al hospital por su hijo, donde lamentablemente falleció.

La noticia conmocionó a la comunidad periodística y a quienes conocieron a Bárbara Martínez, dejando un vacío significativo en el ámbito de la comunicación. Las palabras de Flor Rubio reflejan el dolor y la sorpresa ante la rapidez con la que se desarrolló la enfermedad, destacando la entereza con la que Bárbara enfrentó los últimos momentos de su vida.