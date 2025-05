Luis Torres, maquillista de Ángela Aguilar, arremete contra Belida por ignorarlo en una alfombra roja | VIDEO

En el mes de mayo de 2025, surgió una polémica entre Belinda y el maquillista Luis Torres durante el internacionalmente famoso Festival de Cannes. La controversia se desató a raíz de un video que se viralizó en redes sociales, donde supuestamente la cantante ignoró al maquillista profesional en la alfombra roja del evento.

Algunos internautas o fanáticos de ambas personalidades interpretaron la actitud de Belinda como un desaire, y especularon que podría estar relacionado con el hecho de que Luis Torres también es el maquillista de Ángela Aguilar, quien es la esposa del también cantante Christian Nodal, expareja de la intérprete de "Sapito".

Aunque se difundió un video donde Belinda parece no prestarle atención a Luis Torres, posteriormente se vio una fotografía donde ambos posan juntos con Renata Notni, también embajadora de la misma marca de belleza en Cannes. Esto lleva a algunos a pensar que el incidente pudo ser un malentendido o parte de la dinámica del evento.

Luis Torres, por su parte, reaccionó al supuesto desplante, comentando que "muchas celebridades son infantiles" y que él siempre mantendrá lealtad a quien lo contrate, evitando meterse en problemas o buscar viralidad a través de chismes. Añadió que "podría decir mucho, pero me voy a quedar callado como un caballero que soy".

“Mira, ninguna celebridad me ha pedido exclusividad como tal, pero hay muchas que también son un poco infantiles, al no respetar que es tu trabajo, que tu puedes estar maquillando a quien sea… yo prefiero quedarme con las que me quieren como soy, lo profesional o lo educado y sobre todo… yo sé guardar secretos… yo podría decir mucho pero me voy a quedar callado como un caballero que soy”