Famoso cantante de regional mexicano intentó suicidarse: “estaba en un cuarto piso"

Sin duda alguna, la música mexicana está atravesando uno de sus mejores momentos en la industria musical, pues, el regional mexicano se ha convertido en uno de los géneros más consumidos no solo en nuestro país, sino que alrededor del mundo, por lo que diversos exponentes de este género triunfan en todos lados.

Sin embargo, no siempre ha sido así para todos, pues aunque muchos de los exponentes más famosos gozan de una gran popularidad y éxito, al inicio de sus carreras lo pasaron muy complicado, tanto fue así que uno de ellos estuvo a punto de suicidarse debido a esta situación.

¿Qué cantante de regional mexicano estuvo a punto de suicidarse?

Se trata de Saúl “El Jaguar”, seguramente has escuchado y cantado alguno de sus famosos temas y aunque actualmente lo vemos triunfar en los escenarios más grandes, colaborar con colegas igual de exitosos que él, no siempre tuvo entre sus manos la fama y el triunfo.

En una entrevista que tuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Saúl “El Jaguar” abrió su corazón y entre lágrimas recordó que en una ocasión pensó en suicidarse, pues, llegó a la CDMX con muchos sueños pero sin dinero y aunque por más de un año trabajó muy duro para que su carrera despegara, nada ocurrió.

Fue entonces que luego de una llamada que hizo a sus padres, él tuvo que mentirles y decir que le estaba yendo muy bien, para que no se preocuparan, por lo que al colgar la llamada llegó a su mente la posibilidad con acabar con su vida.

“Me ponía a llorar de la tristeza por mentirles, yo estando en un cuarto piso decía: ‘¿será que me tiro y me mato y me suicido?’, no lo hice, peor lo pensé, ‘no estoy funcionando, dije’ y estaba en un cuarto pido y lo pensé en una ocasión, dije: ‘¿será que me tiro y ya acaba todo?’...esas son las desesperaciones de cuando empiezas una carrera y no avanzas…” contó Saúl “El Jaguar”

El cantante originario de Chihuahua reveló que le reclamó muchas veces a Dios, pero, al mismo tiempo pedía una oportunidad de triunfar en lo que él sabía hacer, pues, él sabía que podía lograrlo. Fue entonces que luego de ser nombrado como Saúl “El jaguar” en 2007 logra sacar su primer disco titulado “El Katch”.

De cantar en las calles a cantar en narcofiestas

En esta misma entrevista, Saúl “El Jaguar”, recordó que luego de estar cantando en Garibaldi y dormir hasta debajo de los puestos que están afuera del metro Taxqueña, el intérprete de “Luna”, llegó a cantarle a grandes capos del narcotráfico de nuestro país: “Claro que me ha tocado estar en ese tipo de lugares, pero, uno tiene que trabajar…yo tengo que ir a cantar a quien me contrate, no puedo pedir información porque me van a decir: ‘A ti, ¿qué te importa?’...”, contó Saúl “El Jaguar”

Pese a que en este tipo de presentaciones está consciente que su vida corre peligro, pues, de haber un enfrentamiento entre capos o con el gobierno él y su equipo de trabajo pueden salir perjudicados: “Por mi mente si ha pasado que no vaya haber un enfrentamiento y que vayan a volar balas y cabezas y nosotros estamos en la visibilidad de toda la gente, este es una carrera de riesgos”

De acuerdo con el propio cantante, ha asistido a diferente fiestas en donde grandes capos han estado presente, sin embargo, asegura que siempre se presenta ante ellos y todos los asistentes con gran respeto, incluso, recuerda que le cantó a dos de los narcos más buscados de nuestro país y que en esa fiesta estaban juntos.