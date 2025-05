Familiares de los detenidos por asesinato de integrantes de Grupo Fugitivo rompen el silencio

El pasado jueves 29 de mayo las autoridades del estado de Tamaulipas ofrecieron una conferencia de prensa sobre la desaparición de los cuatro músicos y el mánager de la banda "Grupo Fugitivo", reportados como desaparecidos a inicios de esta semana.

En este sentido se informó que los cinco músicos desaparecidos fueron hallados sin vida, además, se reportó la detención de nueve personas. Sobre los detenidos trascendió que estaban ligadas al Cártel del Golfo, grupo criminal que opera en la zona.

Después de que las autoridades estatales confirmaran el hallazgo sin vida de los integrantes de "Grupo Fugitivo", familiares de las nueve personas detenidas concedieron distintas entrevistas en las que reaccionaron a la desaparición de los músicos.

En las entrevistas, retomadas por Univisión Famosos, la esposa de uno de los sospechosos dijo a las cámaras que su pareja fue detenido sin pruebas. Cuestionó los motivos por los que fue detenido ya que no le notificaron ningún cargo.

"No llegaron con pruebas, no llegaron con nada, ¿de qué estás culpando? No llegaron con nada", dijo.