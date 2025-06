El hijo de Nicola Porcella habría sido víctima de explotación laboral por un famoso productor, así lo contó el actor

La industria cinematográfica mexicana se encuentra en el ojo del huracán tras las recientes denuncias contra el productor y director Ricardo Tavera. La actriz y activista Libertad Palomo levantó la voz, acusando a Tavera de presunto abuso sexual a menores, amenazas de muerte y condiciones laborales extremas durante el rodaje de "Esperpentos y la sociedad del bullying".

En una entrevista con TVNotas, Palomo relató que durante los ocho meses de filmación, Tavera habría realizado propuestas indecorosas a menores de entre 13 y 14 años, además de protagonizar episodios de violencia verbal y física. La actriz afirmó haber intervenido en una ocasión para evitar que Tavera golpeara a una maquillista, lo que resultó en amenazas directas hacia ella.

Me amenazó de muerte: "Búscate una banqueta, porque ya estás muerto hijo de tu madre". Esto no se lo paso a nadie y lo voy a presentar a los medios de comunicación, porque hubo amenazas de muerte contra niños y cosas peores que no puedo decir en este momento, porque está abierta una carpeta de investigación en su contra, dijo Libertad Palomo para TVNotas.

Palomo también denunció jornadas laborales de hasta 20 horas sin transporte ni alimentación adecuada, y la falta de pagos a actores y técnicos. Pero la situación se tornó aún más delicada con las declaraciones de Palomo sobre el hijo del actor Nicola Porcella, quien también participó en la película.

Según Palomo, el menor habría sido víctima de las conductas inapropiadas de Tavera. Sin embargo, Porcella ha negado rotundamente estas acusaciones, asegurando que su hijo siempre estuvo acompañado por un adulto durante las grabaciones y que no sufrió ningún tipo de abuso sexual.

(Mi hijo) No ha sufrido nada de eso, te lo aseguro. Si hubiera pasado, otro cantar sería. Si algo voy a defender a muerte, siempre va a ser a mi hijo. Mi hijo siempre fue con su mamá o estaba con mi chofer. Nunca quedó solo. No te puedo hablar por los demás, porque yo no estuve allí, explicó Nicola Porcella en un encuentro con los medios.

Sin embargo, el propio hijo de Nicola Porcella le expresó en algún momento su incomodidad por el comportamiento de Ricardo Tavera, señalando que notaba actitudes negativas y un trato inapropiado hacia otras personas del equipo. Además, Porcella reconoció que su hijo pudo haber sido víctima de explotación laboral, al haber sido sometido a extensas jornadas de trabajo que excedían lo razonable para un menor.

¿Sabes qué me dijo? Que no le gustaron algunos tratos, pero que, con él, no los tenían. Lo que sí pasó es que los explotaron [...] me parecía un exceso las horas que estaba trabajando [...] Pecamos de inocentes, Francesca (exesposa) y yo lo hablamos ayer, de que pensamos que así eran las jornadas en el cine, pero no sabíamos (que no era así). Yo no sabía, sentenció.