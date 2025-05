Coque Muñiz rompe en llanto después de superar un contagio de COVID-19 e imaginar que no volvería | VIDEO

El cantante y conductor Jorge "Coque" Muñiz fue hospitalizado de emergencia debido a un contagio de COVID-19. La noticia la compartió él mismo a través de sus redes sociales el domingo 25 de mayo de 2025, donde publicó una fotografía desde la cama del hospital utilizando una mascarilla de oxígeno.

En su mensaje, Muñiz informó que tuvo que ser ingresado al hospital y se encontraba en terapia media. Con su característico sentido del humor, bromeó diciendo: "¡Y tómala con la novedad que me dio COVID y hasta el hospital fuimos a parar!". Esto claramente preocupó a todos sus fanáticos.

Debido a su estado de salud, Coque Muñiz tuvo que cancelar una presentación que tenía programada en Puebla. Ofreció una disculpa sincera a sus seguidores por la cancelación y prometió regresar muy pronto, asegurando que "Coqueman está de regreso", pero fue un proceso difícil.

Horas después de anunciar su hospitalización, el cantante actualizó su estado de salud, indicando que se encontraba mucho mejor y siguiendo las indicaciones médicas. Agradeció las muestras de cariño y los buenos deseos que recibió de sus seguidores, hasta el momento se desconoce cuándo volverá a los escenarios.

Así publicó la noticia en sus redes sociales. Crédito: @coquemuniz

¿Cuáles son los planes de Coque Muñiz?

En un tono jocoso, Muñiz comentó que, a su edad, lo mejor no es tener mucho trabajo, sino contar con un "seguro médico chingón", lo que tranquilizó a sus fans sobre su situación. Posteriormente, se informó que Coque Muñiz fue dado de alta del hospital y ya se encuentra en casa, recuperándose satisfactoriamente y en muy buen estado de salud, siguiendo las indicaciones médicas para su recuperación total.

Pero no fueron momentos fáciles para el cantante, quien en fechas recientes presentó el homenaje a su padre, un magno evento el próximo 4 de junio de 2025 en el que participa un gran número de personas. Cuando habló del tema en una reciente entrevista no pudo evitar llorar porque tenía una enorme presión mientras pensaba que probablemente no saldría con vida. Afortunadamente se reporta en buenas condiciones de salud.