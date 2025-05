Taylor Swift recupera los derechos de toda su música, ¿por qué regrabó sus álbumnes con el nombre "Taylor's Version"?

Taylor Swift alcanzó un hito trascendental en su carrera ya que después de varios años de lucha, logró recuperar la propiedad total de las grabaciones maestras de sus primeros seis álbumes, marcando el fin de una disputa que redefinió la industria musical y empoderó a artistas en todo el mundo.

Fue este 30 de mayo cuando TayTay anunció en sus redes sociales que ahora posee completamente las grabaciones maestras de sus álbumes desde "Taylor Swift" (2006) hasta "Reputation" (2017). Esta adquisición pone fin a una batalla de seis años que comenzó en 2019, cuando Scooter Braun, a través de su empresa Ithaca Holdings, compró Big Machine Records y, con ello, los derechos de las grabaciones originales de Swift.

La posesión de estos masters significa que la discográfica tenía el control sobre la reproducción, distribución y explotación comercial de esas canciones, lo que incluye la posibilidad de vender los derechos a terceros sin consentimiento del artista original. Esta práctica no es inusual en la industria, especialmente con artistas emergentes, pero la controversia estalló años más tarde.

Fue así como la disputa comenzó cuando Swift se enteró de la venta de sus másteres a Braun sin su conocimiento previo, lo que la cantante describió como una traición y denunció públicamente la falta de oportunidad para adquirir sus propias grabaciones; Braun, por su parte, vendió los másteres a Shamrock Capital por aproximadamente 300 millones de dólares en 2020. Swift rechazó una oferta de Shamrock para asociarse ya que Braun seguiría beneficiándose económicamente de su trabajo.

"Taylor's Version", la lucha de Taylor Swift para recuperar los derechos de sus canciones

Ante esta situación, la rubia lanzó una estrategia revolucionaria para recuperar el control de su obra: comenzó a regrabar sus álbumes originales, un proceso que no solo es legal sino que permite al artista poseer las nuevas versiones, conocidas ahora como "Taylor’s Version".

Estas nuevas versiones no solo replican fielmente los originales, sino que en muchos casos los expanden con temas inéditos "From the Vault" u otras canciones escritas en la época del álbum original, pero que no llegaron a ver la luz. La estrategia de TayTay se volvió tan poderosa que incluso sus fans se reapropiaron del término "Taylor’s Version", usándolo como una bandera de cambio tanto dentro de la industria musical, como de forma personal.

Los relanzamientos como "Fearless (Taylor’s Version)", "Red (Taylor’s Version)" y "1989 (Taylor’s Version)" no solo han sido un éxito comercial (rompiendo récords de ventas y streaming), sino que también se han convertido en un fenómeno cultural. La estrategia de Swift redefinió la conversación sobre derechos musicales, visibilizando un problema estructural que afecta a miles de artistas. Estas nuevas versiones le permiten a TayTay:

Controlar las licencias para cine, televisión, comerciales, etc, lo que significa que marcas y estudios pueden optar por usar Taylor’s Version en lugar de las grabaciones antiguas.

Reclamar el valor económico de su trabajo pasado sin beneficiar a los propietarios de los masters originales.

Reescribir la narrativa artística de su carrera desde una posición de poder y autodeterminación.

Taylor Swift agradece a sus fans por el apoyo con las regrabaciones

En la mañana de este viernes 30 de mayo, Swift compartió algunas fotografías en donde se le puede ver visiblemente feliz y rodeada de todos sus discos. Con su característico labial rojo, un pantalón de mezclilla y una blusa en tono azul, TayTay cierra un complicado capítulo en su carrera musical y vida personal, pues recuperar los derechos de sus álbumnes también toma entre sus manos cada una de sus memorias y vivencias que la llevaron a ser la persona que conocemos hoy en dia.

De la misma forma, la cantante usó su blog en internet para compartir una extensa carta en donde reconoció lo complicado que ha sido recorrer este camino y lo que significa para ella finalmente haber logrado este hito histórico. De la misma forma, agradeció a sus fans por el cariño hacia el "Taylor's Version"; así como a su equipo legal, quienes fueron los primeros que la apoyaron en el proceso.

Decir que esto es el sueño de una superestrella hecho realidad es, en realidad, ser bastante reservado. A mis fans, saben lo importante que ha sido para mí, tanto que lo regrabé y lo publiqué meticulosamente una y otra vez, llamándolo "La Versión de Taylor". No tengo palabras para agradecerles por ayudarme a reencontrarme con este arte al que he dedicado mi vida, pero que nunca había poseído hasta ahora [...] Todo lo que siempre he deseado era la oportunidad de trabajar lo suficiente para poder comprar mi música directamente. Será para siempre, a partir de la medianoche, en el momento en que Capital me transfiera todo de nuevo. Gracias al equipo de Taylor; cada interacción con el equipo legal ha sido honesta, justa y respetuosa, se lee en su carta.



Encuentra AQUÍ la carta de Taylor Swift completa.