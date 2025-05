Sofía Castro publica más fotos inéditas de su boda para celebrar el cumpleaños de su papá | GALERÍA

La actriz Sofía Castro, hija del reconocido productor José Alberto "El Güero" Castro, conmovió las redes sociales este viernes 30 de mayo de 2025 al dedicar un emotivo mensaje a su padre con motivo de su cumpleaños número 60. La felicitación, cargada de cariño, no solo celebró la vida del productor, sino que también ofreció un vistazo íntimo a la relación que ambos comparten.

En su publicación, Sofía expresó un profundo agradecimiento: "Feliz vuelta al sol papito. Gracias por tanto y tan hermoso. Que nos seas eterno por siempre. Siempre de tu mano." Estas palabras resaltan la conexión inquebrantable que tienen, evidenciando el papel fundamental que "El Güero" Castro ha jugado en la vida de su hija y el deseo de Sofía de mantener esa unión a lo largo del tiempo.

Lo que hizo aún más especial esta felicitación fue la revelación de fotografías inéditas de la reciente boda de Sofía con Pablo Bernot. "Estas fotos de mi boda las amo. No las había subido por que estaba esperando un día especial. Son de mis favoritas", compartió la actriz. Estas imágenes, que capturan momentos tiernos y significativos entre padre e hija en un día tan importante, añaden una capa más de emoción al mensaje.

"Feliz vuelta al sol papito. Gracias por tanto y tan hermoso. Que nos seas eterno por siempre. Siempre de tu mano. Welcome to the 6th floooorrrrr. 60 and so so f***cking fabulous. Estas fotos de mi boda las amo. No las había subido por que estaba esperando un día especial como hoy. Son de mis favoritas con mi papá."