Jorge Salinas fue víctima de un secuestro, así lo contó el actor | VIDEO

Jorge Salinas, actor mexicano de telenovelas y películas, dio a conocer durante un encuentro con la prensa que en algún momento de la vida fue víctima de un secuestro, lo que nunca había contado con anterioridad. Esto sorprendió a todos los fanáticos, quienes se mostraron preocupados.

El actor estaba en el aeropuerto a punto de partir de la ciudad, cuando fue abordado por los reporteros, quienes le hicieron preguntas sobre una reciente obra de teatro, donde se fingió un secuestro en plena presentación, pero únicamente como una forma de promoción, lo que fue ampliamente reprobado por el público.

Al respecto, fue Jorge Salinas quien dio a conocer que es natural la reacción de la gente, pues un secuestro es un evento muy traumático en la vida de las personas, fue entonces cuando declaró que él mismo fue víctima de la privación de su libertad, pero no dio más detalles al respecto.

"No me prestaría, lo que te puedo decir, espero que hagan su chamba y promuevan el trabajo, si lo hizo bien o no, qué les puedo decir, no lo puedo juzgar. Yo fui víctima de un secuestro, es algo que sí está muy cabrón"