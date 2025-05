Jimena Pérez 'La Choco' habla por primera vez de su lucha contra el cáncer, ¿cuál es su estado de salud?

La conductora mexicana Jimena Pérez, conocida como "La Choco" y quiern participara en programas como "Ventaneando" en Tv Azteca, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2023. Ella reveló que se sometió a una doble mastectomía y varias sesiones de quimioterapia. Ahora, por primera vez, rompió el silencio sobre lo que sintió al momento de conocer la noticia.

"Cuando a mí me diagnostican cáncer de mama fue muy fuerte, porque todos pensamos en el cáncer como sinómino de muerte y lo primero que un piensa es: 'no me quiero morir, porque además tengo a mis hijos, no me quiero morir por mí, no me quiero morir por mis hijos', fue muy complicado, pero sí traté de mantener la mejor actitud, sí por mí, pero para que ellos me vieran bien, por eso no lo compartí", dijo en un podcast con Cynthia Urias.