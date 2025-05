Dave Mustaine señala a Metallica de robar el riff de "Enter Sandman", la versión original sería de la banda Excel

Son pocas las agrupaciones que logran trascender el tiempo y el espacio dentro de una industria feroz y que cambia constantemente. Por ello, para muchas personas resulta motivo de orgullo el saber que Metallica, una de las grandes bandas de trash metal, sigue vigente y cosechando nuevo éxitos con generaciones completamente distintas.

Pero entre las muchas canciones que tienen en su haber, "Enter Sandman" se ha consolidado como uno de los himnos más emblemáticos del heavy metal. Lanzada en 1991, con su distintivo riff de guitarra y su atmósfera inquietante, la canción catapultó a Metallica a la cima de la música mundial, convirtiéndose en el sencillo principal de su exitoso "Black Album", que ha vendido más de 14 millones de copias solo en Estados Unidos

No obstante, más de tres décadas después, la canción sigue envuelta en una controversia que cuestiona su originalidad ya que Dave Mustaine, exguitarrista de Metallica y líder de Megadeth, reavivió las acusaciones de que el riff principal de "Enter Sandman" fue tomado de "Tapping Into the Emotional Void", una canción de 1989 del grupo de thrash californiano Excel.

Dave Mustaine vuelve a acusar a Metallica de plagio

El reciente debate revivió a partir de las declaraciones hechas por Dave Mustaine, guitarrista y cantante fundador de Megadeth, banda rival en la escena del thrash metal y exmiembro original de Metallica durante sus primeros años. Mustaine fue expulsado de Metallica en 1983, antes de que la banda alcanzara su fama internacional, y fundó Megadeth que rápidamente se posicionó como una de las agrupaciones más importantes del metal.

Durante una entrevista con The Shawn Ryan Show, Mustaine afirmó que "Enter Sandman" contiene un riff que fue "robado" o, al menos suena muy similar al de una canción del grupo de thrash metal Excel, concretamente "Tapping into the Emotional Void", también conocida como "Into the Unknown".

Porque nosotros (Megadeth) quizá no seamos tan grandes como ellos. ¡Rayos! Su canción más importante, "Enter Sandman"... busquen la banda Excel ahora mismo... Busquen su canción, creo que es algo así como "Into the Unknown". Bastante parecida, dijo sin reserva alguna.

Esta no es la primera vez que Mustaine expresa su descontento con Metallica, pues desde su salida de la banda acusa a sus excompañeros de utilizar material que él había compuesto sin otorgarle el debido crédito, mencionando canciones como "Ride the Lightning", "The Call of Ktulu" y "Leper Messiah".

Aunque todo esto parece ser más una especulación que un hecho, las declaraciones de Mustaine reavivaron una polémica que ya había surgido hace más de dos décadas. Según reporta Consequence of Sound, miembros de Excel consideraron emprender acciones legales contra Metallica en 2003 debido a estas similitudes, aunque finalmente nunca se concretó ninguna demanda formal.

¿Quiénes son Excel, banda que supuestamente fue plagiada por Metallica?

Excel es una banda de thrash metal y crossover hardcore originaria de Venice, California, que surgió en 1983. Aunque no alcanzaron el nivel de fama internacional de bandas como Metallica o Slayer, son una agrupación influyente dentro del underground del metal y el punk, particularmente en la escena crossover thrash, una fusión de hardcore punk con thrash metal.

Son conocidos por su energía cruda, letras contestatarias y una fuerte conexión con el movimiento skater californiano de los años 80, por lo que compartían una estética común influenciada por el DIY del punk y la cultura del skate. El estilo de Excel combina riffs rápidos y agresivos característicos del thrash metal con la actitud irreverente y las letras politizadas del hardcore punk.

Esta mezcla ayudó a definir el subgénero conocido como Venice crossover o crossover thrash, que fue muy influyente pero se mantuvo, en gran parte, fuera del radar del público masivo. Por ello, su canción "Tapping into the Emotional Void" (1989) se considera un clásico underground del género, apreciada especialmente por fans de la época.