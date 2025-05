Corona Capital 2025: REVELAN fechas oficiales del festival; ¿cuándo sale el cartel completo?

Corona Capital, uno de los más grandes y populares festivales anglosajones en México reveló las fechas de su edición 2025 los días 14, 15 y 16 de noviembre en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana, donde se realiza desde la primera edición.

Como todos los años, el evento tiene lugar durante el puente de actividades del 15 al 17 de noviembre debido al festejo por el día de la Revolución Mexicana, lo que facilita la llegada de miles de seguidores de la música alternativa de toda la República Mexicana. El cartel todavía no está listo.

A pesar de que han dado a conocer numerosos rumores de bandas que podrían ser parte de esta edición del Festival, hasta el momento no hay nada oficial por parte de la organización. Será durante los próximos días cuando se den a conocer las agrupaciones que se presentarán en tres días de grandes emociones.

Por el momento ya puedes registrarte en el Newsletter oficial del festival, por lo que es posible que sean las personas suscritas quienes descubran las bandas antes que cualquier otra persona. Puedes inscribirte a través de las redes sociales oficiales del festival, donde publicaron los links oficiales.

Crédito: @CoronaCapital

¿Cuál es la historia del Festival Corona Capital?

El festival Corona Capital se consolidó como uno de los eventos musicales más importantes y esperados en México, atrayendo a miles de fanáticos de la música alternativa e indie cada año. Su historia comenzó en 2010, surgiendo de la visión de OCESA, la principal empresa promotora de conciertos en el país, hoy parte de Live Nation.

La idea era crear un festival de talla internacional en la Ciudad de México que sirviera de plataforma para traer a grandes exponentes de géneros musicales que no siempre tenían cabida en otros eventos, y la alianza estratégica con Cerveza Corona le dio su nombre y un impulso fundamental para su realización anual.

Desde su primera edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Corona Capital se propuso ofrecer un cartel de primer nivel, que a lo largo de los años ha incluido a bandas legendarias y artistas emergentes. En sus inicios, presentó nombres como Pixies, Interpol y James, sentando las bases para lo que sería un festival de gran magnitud. La evolución fue rápida, y para 2012, el festival ya se había expandido a dos días, con actuaciones destacadas de The Black Keys, New Order y Franz Ferdinand, demostrando su creciente ambición y su capacidad para atraer a un público masivo.

A lo largo de sus más de diez ediciones, el Corona Capital ha sido testigo de momentos memorables y ha traído a México a una impresionante lista de artistas internacionales. Desde el regreso triunfal de bandas icónicas como My Chemical Romance y The Cure, hasta la primera visita de artistas en ascenso como Billie Eilish, el festival ha sabido combinar la nostalgia con las tendencias actuales. Ediciones como la de 2017 con Foo Fighters y Green Day, la de 2019 celebrando su décimo aniversario con The Strokes, o la de 2023 con Blur y Arcade Fire, son solo algunos ejemplos de la calidad de sus carteles.

Hoy en día, el Corona Capital no solo es un referente musical, sino también un evento que genera un impacto significativo en la economía y la cultura de la Ciudad de México. Es una cita obligada para los amantes de la música, un espacio donde conviven diferentes generaciones o donde se vive una experiencia única.