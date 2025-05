Conoce a Mariposa, la joven que emplea la música para crear conciencia sobre la salud mental

La carrera de la joven cantante colombiana Mariposa es, de alguna manera, fiel reflejo de su vida única. Avecindada en Ámsterdam, donde ha sorprendido por sus enérgicas letras en tres idiomas, sale del estereotipo musical latino.

Su trayectoria musical nació durante la pandemia, cuando inspirada por su novio, decidió hacer algo diferente a lo que escuchaba en ese entonces. Su propuesta aborda, además, un tema poco frecuente pero de gran preocupación entre los jóvenes: el de la salud mental.

“Tengo muchos problemas mentales y siempre desde chiquitica he trabajado mucho eso. Me ha tocado mucho educarme a mí misma en ese aspecto y siempre me ha fascinado mucho. Vivo en un país donde se habla un poquito más sobre eso, pero he notado cómo en la cultura latina no es algo que se hable mucho

“Creo que por esas razones también existen traumas de generaciones y cosas así, porque no se habla, se ignora y en Colombia siempre se dice ‘pa' lante, pa' lante, pa' lante’ y entonces para mí sí ha sido algo muy importante hablar”, explica Mariposa, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México en directo desde la capital neerlandesa.