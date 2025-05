Belinda le manda regalos a Inti porque su hermano negocia dueto con Cazzu | VIDEO

El periodista de espectáculos Javier Ceriani soltó una verdadera bomba en el mundo del entretenimiento, al revelar que la cantante Belinda habría enviado una camioneta repleta de costosos regalos a Cazzu y a su hija, la pequeña Inti. La noticia llega en un momento de alta tensión mediática, tras la separación de la trapera y Christian Nodal, expareja de Belinda.

Según Ceriani, la camioneta llegó cargada con "ropa, juguetes de alta gama, de lo más exquisito de los niños ricos de México". El detalle que más llamó la atención fue que los regalos venían personalizados: los juguetes con el nombre "Inti" y la ropa con "Cazzu", indicando un gesto premeditado y directo.

La revelación de Ceriani desató una ola de especulaciones sobre las intenciones de Belinda. El periodista mismo cuestionó el significado de este acto: "De quién puede ser, un padre no creo que pague con juguetes si no puede pagar con la presencia y el amor. Un juguete no reemplaza al amor. Todo de parte de Belinda".

Belinda y Cazzu a dueto

El inesperado movimiento de Belinda se produce en un momento particularmente delicado para Cazzu, quien enfrenta la reciente ruptura con Nodal. La relación entre Nodal y Belinda, en su momento, fue una de las más mediáticas y seguidas en la farándula mexicana. Ahora, este envío de regalos añade un nuevo capítulo a la historia, dejando a muchos preguntándose cuál será la reacción de Cazzu y cómo impactará esto en la percepción pública de las artistas.

Hasta el momento, ni Belinda ni Cazzu han emitido declaraciones oficiales al respecto. La situación, sin duda, continuará generando conversación y análisis en los próximos días, mientras el público y los medios de comunicación intentan descifrar el verdadero significado detrás de esta sorprendente entrega de regalos.

"La bomba es que acaba de llegar en este momento una super camioneta llena de ropa, juguetes de alta gama, de lo más exquisito de los niños ricos de México, juguetes personalizados que dicen "Inti", así como la ropa personalizada que dice "Cazzu", llegaron las maletas de regalo, ya están abriéndolas. De quién puede ser, un padre no creo que pague con juguetes si no puede pagar con la presencia y el amor. Un juguete no reemplaza al amor. Quien le trajo la camioneta fue Belinda"

Hermano de Belinda busca a Cazzu

Javier Ceriani agregó que la razón principal de este detalle pudo haber sido que la gente de Belinda ya está trabajando en un posible encuentro musical de la cantante mexicana con Cazzu, lo que posiblemente podría darse durante un concierto en vivo, lo que sucederá en un periodo de junio a diciembre de 2025. Ambas forman parte del catálogo de Universal Music en Latinoamérica, al igual que Christian Nodal.