Así lucía Vanessa Guzmán antes de dedicarse al fisicoculturismo | VIDEOS y FOTOS

Hablar de grandes figuras de la televisión mexicana, es sin duda alguna mencionar a una de las actrices no solo más guapas, sino también más talentosas, nos referimos a Vanessa Guzmán, quien nos regaló grandes personajes en telenovelas mexicanas que se quedan en el corazón de sus seguidores.

Aunque actualmente, Vanessa Guzmán se encuentra alejada del mundo de la actuación desde hace varios años, ya que decidió enfocarse en el fisicoculturismo, recientemente la ex modelo confesó que también se alejará del mundo del ejercicio debido a una lesión en la cadera, es por eso que en esta ocasión recordaremos cómo lucía Guzmán antes de dedicarse al fisicoculturismo, pues, pocos caben pero antes de ser actriz fue modelo.

De reina de belleza a estrella de telenovelas

Vanessa Guzmán no es ajena a las transformaciones. Su trayectoria comenzó en el mundo del modelaje, cuando en 1995 fue coronada como Nuestra Belleza México, título que la catapultó a representar al país en Miss Universo. Aunque no ganó la corona, el título fue para la venezolana Alicia Machado, su belleza y carisma no pasaron desapercibidos.

Su paso por los concursos de belleza le abrió las puertas a la televisión. Su debut actoral llegó poco después, participando en producciones como Tres Mujeres, Carita de Ángel, Cuento de Navidad. No obstante, fue con Amigos por siempre que su popularidad se disparó. En esa telenovela compartió escena con una joven Belinda, convirtiéndose en un rostro entrañable para toda una generación.

Después de varios años de actividad constante en la pantalla, Vanessa se alejó del medio artístico. Su último papel importante antes de su retiro fue en Infames, donde dio vida a una villana que recibió aplausos tanto del público como de la crítica. En 2012, sin aviso previo, decidió dejar los sets, generando incertidumbre sobre su futuro profesional. Fue para el año 2019, cuando reapareció en Soltero con hijas.

Vanessa Guzmán cambia los sets de grabación por los gimansios

En ese mismo año Vanessa encontró un gran amor: los gimnasios. En un giro que pocos anticipaban, Vanessa comenzó a entrenar de manera intensa hasta convertirse en fisicoculturista profesional. Su disciplina la llevó a participar y ganar competencias internacionales, rompiendo estereotipos sobre lo que puede lograr una exreina de belleza en un terreno tan exigente.

Foto: IG @bffvanessaguzman



Seguidores de la modelo, actriz y fisicoculturista expresan admiración por su determinación y valentía para reinventarse. Lo cierto es que Guzmán ha dejado claro que su transformación fue una decisión personal, fruto de su pasión por el deporte y el autocuidado.