Tano Elizalde se casa con la ex de Valentin Elizalde y lanza documental sobre la muerte del Gallo de Oro

Este próximo 25 de noviembre, se cumplirán 19 años del asesinato de Valentin Elizalde, quien murió luego de un brutal ataque armado, mismo del que sobrevivió su primo Tano Elizalde saliendo solo con unas heridas las cuales no fueron de gravedad.

Lo anterior lo ha señalado por muchos años como un posible responsable del ataque al Gallo de Oro, esto sumado con la relación amorosa que actualmente sostiene con Gabriela Sabag, ex esposa de Valentin Elizalde, sin embargo, Tano, a casi 20 años de la tragedia está a punto de lanzar un documental en el que muestra su inocencia de todos las acusaciones en su contra.

En entrevista para el programa Ventaneando, Ricardo Huerta, director del documental “El sobreviviente Elizalde”, dio detalles de la planeación y ejecución de dicha producción, en donde Tano cuenta la versión, además Huerta asegura que tiene el derecho de la música y autorización de dos de las tres hijas de Valentin Elizalde para lanzar este documental.

Sin embargo, Huerta no tuvo ningún tipo de acercamiento ni con la madre de Valentín Elizlade ni con ninguno de los hermanos de “El Gallo de Oro”, pues asegura que no hubo la necesidad ya que en “El sobreviviente Elizalde” se plasma lo que sucedió 24 horas antes y 24 horas después del trágico suceso.

En esta plática, Ricardo Huerta, reveló que Tano Elizalde al finalizar se sometió a una prueba de polígrafo para demostrar que no mintió en ningún momento y que todo lo plasmado en el documental es cien por ciento verídico.

Fue en 2021 cuando la ex esposa de Tano Elizalde reveló que éste sostenía una relación amorosa con Gabriela Sabag, ex de El Gallo de oro, con ello se puso en tela de juicio la lealtad de Tano hacia su primo y lo colocó como sospechoso directo.

Sin embargo, Ricardo Huerta en su plática con Ventaenando aclaró que Tano y Gabriel se enamoraron muchos años después del atentado que terminó con la vida de Valentín Elizalde, pues, él mismo fue testigo de ese enamoramiento.

"El 25 octubre de 2019 nosotros llegamos a Obregón, Sonora, y me consta que, previo eso, sólo habíamos tenido una llamada con Gabriela y no se habían visto desde hace 13 o 15 años, no sé, hace mucho tiempo". Dijo Huerta