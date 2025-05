Nicolás Buenfil revela la adicción que sufre y no puede dejar: "Me da pena decir que había recaído" | VIDEO

En las últimas horas el nombre Nicolás Buenfil, hijo de la reconocida actriz de telenovelas, Erika Buenfil, ha aparecido en las principales portadas de los medios de la farándula después de compartir un video que el que habló de un problema de adicción que enfrenta.

Ante sus seguidores en redes sociales, Nico Buenfil, explicó que nuevamente está tratando de dejar su adicción pues anteriormente no lo logró. El joven confesó que desde los 15 años enfrenta este "problema", por lo que está dispuesto a dejarlo de una vez por todas.

En sus redes sociales, Nicolás Buenfil, hijo de la reconocida actriz Erika Buenfil, subió un video explicando que nuevamente intentará dejar su adicción por el vapeador, la cual sufre desde los 15 años. El joven explicó que es "horrible" pues su cuerpo está resintiendo problemas de salud como agotamiento y mal aliento.

Frente a sus seguidores, Nico Buenfil dijo que anteriormente intentó dejar su adicción, pero lamentablemente al mes sufrió una recaída. Dijo que actualmente lleva un día sin fumar y espera mantenerse así por mucho tiempo.

Finalmente, Nico Buenfil confesó que le daba pena decir que sufrió una recaída en sus adicciones, pues no fue nada fuerte al intentar dejarlo. Detalló que la vez pasada su cuerpo se deprimió, por lo que espera que esta vez no suceda lo mismo.

"Me daba pena decir que había recaído, no fui nada fuerte. Mi cuerpo espero que no se deprima porque la vez pasada estuvo feo", detalló.