Maquillista a la que Violeta Isfel le negó un saludo, rompe el silencio: “sentí feo”

A finales del mes de abril, el nombre de Violeta Isfel se convirtió en tendencia debido a que salió a la luz su mala actitud con personal de una televisora a la que acudió para promocionar la obra de teatro en la que participa actualmente, pues, la actriz se negó a grabar un saludo y además reveló que ella cobra por eso.

Y es que, la actriz le pidió a la maquillista que fuera a su Instagram para seguir los pasos y así poder pagar por un saludo. Aunque Isfel ha negado que esto sucediera, ahora es Lildey Ramírez, la maquillista a la que le negó el saludo quien rompe el silencio y revela lo que sucedió aquel día.

Antes de entrar al aire a promocionar su obra de teatro, Violeta Isfel, llegó a las instalaciones de Grupo Imagen para ser maquillada y peinada por el personal del área correspondiente, y Lildey Ramírez fue la encargada de peinar a la actriz para que saliera a cuadro ya arreglada.

Tano Elizalde se casa con la ex de Valentin Elizalde y lanza documental sobre la muerte del Gallo de Oro

Debido a lo anterior, es que, luego de terminar su participación en la emisión, Lildey se acercó a la actriz para pedirle que grabara un saludo para su sobrina, pero, la estilista se llevó una gran sorpresa al recibir una respuesta negativa de la actriz.

“Le estaban quitando el micrófono y le pedí el saludito para mi sobrina y me dijo, 'tienes que ir a mi Instagram y meter tus datos, sentí feo, no me esperaba esa respuesta, sentí feo…”Dijo Lildey Ramírez