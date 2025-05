Kenia Os asegura que las mujeres rompen estereotipos en la industria musical

Kenia Os saltó de las redes sociales a la música y conquistó a todos con sus peculiares letras, como la que recién lanzó con Anitta, a quien admiraba desde hace muchos años.

El tema lleva por nombre ‘En 4’, y tanto en la letra como en el video, ambas presumen su feminidad y hace hincapié en que esto sólo es un ejemplo de lo poderosas que pueden ser las mujeres juntas.

Kenia considera que esta filosofía la deben aprender las nuevas generaciones y reaprender las personas mayores que ven mal que dos mujeres disfruten de la vida y su amistad, porque todo depende de los ojos con los que se mira.

Aunque Kenia Os no habla de sus relaciones amorosas, últimamente se le ha visto con Peso Pluma, quien también fue involucrado con Anitta, de ahí que esta nueva canción, que habla de dos amigas que deciden pasarla bien entre ellas y sin esperar a un hombre, se cree que está dedicada al intérprete de ‘Ella baila sola’, pero dijo que no es así.

“No, este tema no tiene dedicatoria, me lo mandó Anita en septiembre del año pasado y me encantó porque se me hace súper empoderado. Es una chica que dice ‘te voy a tener ahí hasta el momento en el que yo quiera’, eso entendí y creo que es lindo. Tampoco le pregunté a Anitta si se lo dedicaba alguien, creo que no”, contó.