"Maiden Symphony" regresa junto a la Orquesta Sinfónica de Minería a la Arena Ciudad de México

Tras haber sido un rotundo éxito en el Pepsi Center durante su presentación en 2024, la Orquesta Sinfónica de Minería regresa a la Arena de la Ciudad de México para interpretar la música de Iron Maiden en una versión sinfónica.

Este próximo 12 de junio esta épica producción reunirá a 70 músicos en escena, visuales asombrosos y un espectáculo de luces extraordinario bajo la dirección de orquesta de Natanael Espinoza, el actual director con la Orquesta Sinfónica de Saltillo.

El heavy metal de la banda británica Iron Maiden será homenajeado con un show 100% sinfónico donde se interpretarán 15 de sus canciones más emblemáticas y la soprano mexicana Cecilia Eguiarte deleitará a los asistentes durante tres temas.

El heavy metal de la banda británica Iron Maiden será homenajeado con un show 100% sinfónico. Foto: Víctor Zúñiga y Pili Pala

“Esta es una oportunidad para quitarle todo ese concreto, digamos, a la música de heavy metal y que la gente pueda descubrir una manera nueva de escuchar a Iron Maiden, además de que es una forma de homenajear su música”, destacó Atto Attie, director creativo del show en entrevista con el Heraldo de México.

¿Cómo surgió Maiden Symphony?

En 2024 este show deleitó a los fans del heavy metal y la música clásica durante su presentación en el Pepsi Center, al grado de que los músicos recibieron una ovación de pie durante 10 minutos. Pero, ¿cómo fue que surgió Maiden Symphony?

En entrevista con El Heraldo de México, Atto Attie, director creativo del show, nos contó más sobre la creación de este proyecto sifónico y todo lo que hay detrás de un show tan grande como lo es Maiden Symphony.

Todo surgió con un sueño, el gusto por la música y el interés de fusionar dos géneros musicales. Cuando Atto Attie era joven creyó que la canción "Phantom of the Opera", interpretada por la banda británica, podría escucharse bien si la tocara una orquesta sinfónica debido a que tiene “muchísimos cambios de ritmo, cambios armónicos y diferentes pasajes en la canción".

La producción reunirá a 70 músicos en escena, visuales asombrosos y un espectáculo de luces ajo la dirección de orquesta de Natanael Espinoza. Foto: Víctor Zúñiga y Pili Pala

Con el paso de los años su gusto por la música lo llevó a trabajar en un proyecto musical llamado Orquesta 24 Cuadros y en otras bandas musicales de rock, pop, jazz y blues. Incursiones con las que Atto Attie aprendió lo que se necesitaba para entender lo suficiente de orquestas y lograr adaptar la música de heavy metal con instrumentos clásicos.

En un principio lo más difícil fue traducir los solos de guitarra de las canciones de Iron Maiden a un instrumento de orquesta que pudiera generar la misma sensación. Sin embargo, esto se volvió más sencillo cuando Attie trabajó con el músico Gilberto Pinzón para realizar los arreglos de las mismas.

Después, lo que Atto Attie y el equipo creativo se preguntaron fue “¿cómo volver esto más interesante” y así surgió la idea de participar con más de 70 músicos en escena, visuales y un espectáculo de luces.

“La elección de canciones tuvo que ver mucho con las que sé que todo el mundo quiere oír cuando va a haber un concierto de Iron Maiden, pero también otras fueron elegidas porque se traducen muy bien a ese lenguaje sinfónico”, aseguró Atto Attie.

¿Qué esperar del show Maiden Symphony?

“A diferencia de la gran mayoría de los sinfónicos de los Beatles o de Queen o de los que conocemos ya, en este no hay una banda tocando. No hay una guitarra, no hay un bajo, no hay una batería, no hay un cantante. Es un lenguaje 100% sinfónico, es traducir toda la música del grupo a los instrumentos de la filarmónica y creo que eso es lo que le da el distintivo”, aseguró Atto Attie, director creativo de Maiden Symphony.