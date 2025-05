Kevin Costner presenta su visión del Oeste Americano en el documental "The West"

Kevin Costner, quien recientemente terminó su participación en la serie Yelowtone, ahora es parte del documental The West de Kevin Costner de History, donde se vuelve a adentrar en el Oeste Americano.

La serie, compuesta por ocho episodios, está producida por el actor y director Kevin Costner, junto con la historiadora y escritora ganadora del premio Pulitzer, Doris Kearns Goodwin. Juntos, ofrecen una visión renovada y profundamente investigada de uno de los períodos más icónicos y complejos de la historia de Estados Unidos.

The West invita a los espectadores a recorrer un siglo de transformación, desde las expediciones de Lewis y Clark, acompañados por la intérprete indígena Sacajawea, hasta los enfrentamientos entre forajidos y representantes de la ley, el surgimiento de los vaqueros y el impulso de los buscadores de fortuna.

La serie también aborda el papel de las mujeres, algo novedoso, pues su presencia suele invisibilizarse en este tipo de producciones.

"No hay historia si ellas no están involucradas (…) ¿por qué no mostrar la noche en que un forajido llega a su casa y le susurra a su esposa que está nervioso, que tiene miedo, que está en una situación en la que preferiría no estar? Ellas eran esa persona con la que hablaban. Y no vemos esas conversaciones”, mencionó Kevin Costner.