Imelda Garza Tuñón revela que su hijo necesita tiempo para sanar antes de volver a ver a Maribel Guardia

El año 2025 comenzó con el terrible pleito legal entre Maribel Guardia y su nuera, Imelda Garza Tuñón. Sin embargo, a pesar de que han pasado varios meses desde que la disputa dio inicio de forma legal, aún no existe una resolución formal y parece que ni siquiera está cerca de concluir ya que todo indica que las tensiones dentro de la familia continúan.

Imelda Garza Tuñón, viuda del fallecido cantante Julián Figueroa y madre de su hijo, expresó públicamente su preocupación ante la situación actual que atraviesa su familia. Recientemente, Garza Tuñón acusó al esposo de Maribel Guardia de bloquear cualquier posibilidad de reconciliación entre ambas mujeres mediante una campaña de desprestigio en su contra.

Además de esto, la madre también reveló que su hijo decidió no querer mantener contacto con su abuela, lo que encendió las alarmas sobre las consecuencias emocionales del conflicto. Fue por medio de su cuenta de Instagram que Imelda abordó este delicado tema, explicando que el pequeño ha sido muy abierto sobre sus sentimientos y aún no se encuentra listo para volver a verla.

Quisiera aclarar que por el momento no había nada acercamiento entre jj (José Julián) y su abuela siendo que él me expresó que no tiene la disposición de verla y aún no se ha llegado un acuerdo legal para el régimen de visitas, los corazones tardan en sanar pero confío en que dios nos va a ayudar a resolver todo de la mejor manera para ambas partes, se lee en el comunicado de Imelda Garza Tuñón.