Cazzu descarta hacer dueto con Belinda, rechaza alimentar el morbo

Cazzu, reconocida cantante argentina, manifestó su respeto por las artistas mexicanas, y aunque admitió que conoce muy poco de ellas, mencionó que ha tenido contacto con algunas en el ámbito profesional. En su reciente encuentro con la prensa del país azteca, la expareja de Christian Nodal se dijo abierta a realizar nuevas colaboraciones, aunque cuando sonó el nombre de Belinda, exprometida del sonorense, su postura cambió por completo.

Haciendo énfasis sobre la manera en que ella trabaja con otros colegas, agregó: “Esas cosas son cosas que siento que se dan, por lo menos para mí, se dan cuando puedo conocer a las personas. Kenia me parece un amor, con ella así he tenido un poco más de relación”.

Pero cuando escuchó el nombre de la artista española, Cazzu comentó:

“Siento que más bien lo de Beli es algo que como lo mueve la gente de una forma más morbosa. Sí, en verdad, y no me gustaría como alimentar los morbos, pero siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música. A veces se dan y a veces no, y está bien”.

Finalmente, la intérprete de “Con Otra” no descartó realizar un dueto dentro del género de regional mexicano, aunque esclareció que, de llevarlo a cabo, lo más probable sería que fuera con un hombre.

“Me encanta. Ustedes ya saben de dónde vengo yo, y saben lo que me gusta, y saben lo que me gusta escuchar, y a mí me encantan los corridos, me encantan los pibes, y son a los que medio más conozco también”, expresó.