Consuelo Duval asegura que Yolanda Andrade habla mejor: "Va a salir adelante"

La salud de Yolanda Andrade es un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. En esta ocasión fue Consuelo Duval la que habló sobre la salud de su amiga, quien lleva varios meses fuera del ojo público debido a una enfermedad. La actriz dejó claro que Yolanda se encuentra mejor e inclusive que ha mejorado mucho el habla, lo que consideró como un verdadero milagro.

Consuelo atendió a los medios de comunicación durante la presentación de la nueva temporada de 'Tal para cual'. En dicho espacio, fue cuestionada sobre la llegada de Sofía Niño de Rivera a Netas Divinas, pero también sobre la salud de su amiga. Duval dejó claro que Yolanda habla mucho mejor y se la llevaron a vivir a la playa para que esté más tranquila. El cambio de domicilio estaría relacionado con que su casa tiene mucho ruido y le generaba mucho malestar.

"Está más clara, está hablando mucho mejor. Se la llevaron a la playa para que esté tranquila, porque donde vive hay mucho ruido y eso la tenía muy incómoda (...) Yo creo en los milagros y creo que ella va a ser uno", dijo Consuelo Duval a los medios de comunicación.

Duval no sabe si Yolanda volverá a un programa o al ojo público como antes, pero tiene claro que su amiga va a salir adelante de la enfermedad y que Andrade logrará encontrarle un sentido a todo lo que está viviendo en estos momentos y podrá seguir con su vida, pero con algunos cambios para poder estar bien y tranquila.

Duval dejó claro que Yolanda Andrade está mejorando mucho el habla (IG: consueloduval)

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Se tiene que recordar que la conductora de televisión fue diagnosticada en el 2023 con un aneurisma cerebral. Esta condición ha provocado que Yolanda tenga alteraciones en la visión, dificultades para hablar e inclusive problemas para caminar. Andrade ha tenido altas y bajas en su salud a lo largo de los meses, por lo que en muchas ocasiones ha tenido que recurrir a atención médica. Ahora parece encontrarse mejor, siendo el tema del habla el cambio más notorio que ha tenido recientemente.

Duval habla sobre la llegada de Sofía Niño de Rivera a Netas Divinas

Consuelo dejó claro que no existe ningún problema con la comediante que se acaba de incluir al elenco de Netas Divinas, en lugar de Paola Rojas. La actriz dejó claro que Sofía Niño de Rivera es una mujer con un humor especial, sarcástico y negro. Duval dejó claro que ella es de humor de situación, pero no quita que no a la gente no le guste el trabajo de Niño de Rivera.

"Sofía es una mujer de verdad, con un humor muy especial. Los mexicanos a veces no estamos tan preparados para ese tipo de humor tan real, tan sarcástico, tan negro. (...) La señora está en Europa, está representando a México y a su humor, y eso me da mucho orgullo",, dijo Duval.