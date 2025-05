Yuri reacciona a las acusaciones de Bárbara de Regil contra Memo del Bosque

Bárbara de Regil sorprendió al recordar el acoso que sufrió por Memo del Bosque al inicio de su carrera, la actriz indicó que fue citada por el productor por una cuestión de trabajo pero al llegar a su oficina él intentó besarla a la fuerza. Las declaraciones generaron debate ya que el también director falleció en abril pasado tras una larga lucha contra el cáncer, entre las figuras que se han pronunciado al respecto destaca la cantante Yuri que tenía una buena amistad con Del Bosque.

La protagonista de "Rosario Tijeras" participa en la segunda temporada del reality show "Secretos de Parejas", en donde se ha sincerado sobre difíciles momentos en su vida personal y su carrera. Como lo ocurrido con Memo del Bosque, quien la habría acosado cuando iniciaba su carrera ya que la citó con la promesa de hablar sobre un nuevo proyecto pero aprovecharía para intentar besarla sin su consentimiento.

En un encuentro con los medios retomado por el programa "Ventaneando", Yuri fue cuestionada sobre las acusaciones que Del Regil hizo contra Memo del Bosque, esto debido a la amistad que existía entre la cantante y el productor. La artista se mostró agradecida con el apoyo que recibió del también director de televisión durante su carrera, pero optó por mantenerse al margen de los señalamientos de acoso que surgieron en su contra.

“Yo no sé si eso sea real o no, no puedo juzgar algo que no sé. Memo y yo nunca hablamos de eso, éramos amigos. No entiendo por qué ahora a las mujeres les ha dado por hablar ya cuando la cosa pasó, vuelvo a repetir, no quiero juzgarlas porque yo no he estado en esta situación. Aunque adoré a Memo, le debo muchas cosas a ese hombre y lo que va a salir de mi boca para él va a ser agradecimiento. Cada quien habla como le fue en la feria”, dijo la cantante jarocha.