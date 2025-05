Sale a la luz el motivo de la supuesta pelea entre Cristina Nodal y Ángela Aguilar, ¿problemas de dinero? | VIDEO

Desde que comenzó el matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, comenzaron también los rumores de una supuesta diferencia entre la cantante mexicana y la mamá de su esposo, Cristina Nodal, aunque hasta el momento no se sabía a ciencia cierta lo que había detrás de un supuesto enojo.

En varias ocasiones ya se había notado públicamente que hay problemas entre ambas familias, pues incluso se habían estado intercambiando mensajes en clave que los usuarios de las redes tomaron como una discusión a distancia que tuvo tonos bastante personales. Esto a raíz de la canción que Pepe Aguilar supuestamente le dedicó a Christian, entre otros temas.

Ahora, fue el periodista de espectáculos, Javier Ceriani, quien dio a conocer que probablemente todo se trate de problemas de dinero. El comunicador experto en farándula indicó que un testigo les dijo que la mamá de Ángela Aguilar tiene acceso a las cuentas de su hijo y se dio cuenta de que la cantante se está gastando el dinero a través de las tarjetas de crédito, razón por la cuál está enojada.

Entre otras cosas, el supuesto testigo informó a través de una llamada telefónica que la familia Aguilar no tiene dinero por el momento, o por lo menos no las riquezas que habrían llegado a acumular en algún momento, lo que solamente es un rumor ya que no hay respuesta de la familia de Pepe Aguilar hasta el momento.

"Luego también me dijo la señora que la mama de Christian está bien enojada con Ángela Aguilar porque usa mucho la tarjeta de crédito; nosotros sabemos que ellos no tienen dinero y que usan la tarjeta de crédito de Christian, se enojó la mamá de Christian con Ángela por que nomás anda usando la tarjeta de crédito", dijo a Javier Ceriani

¿Quién es Cristy Nodal en la vida de Christian Nodal?

Silvia Cristina Nodal Jiménez, mejor conocida como Cristy Nodal, es la madre de la superestrella del regional mexicano, Christian Nodal. Más allá de su parentesco, Cristy es una figura fundamental en la vida y carrera de su hijo, sirviendo como su mánager y siendo un pilar constante en su ascenso a la fama.

Originaria de Guadalajara, Jalisco, e inmersa en el mundo del mariachi en su juventud, ella inculcó en Christian el amor por la música desde temprana edad, sembrando las semillas de lo que sería su exitosa trayectoria. Su influencia se extendió a la gestión de su carrera, guiándolo en la compleja industria musical.

Cristy Nodal, casada con Jaime González y madre también de Amely y Jaime Alonso, es una presencia activa en las redes sociales, donde comparte su estilo de vida elegante y momentos familiares, consolidando su propia base de seguidores. A pesar de los desafíos y las controversias que ha enfrentado su hijo en el ojo público, Cristy demuestra un apoyo incondicional, siempre al lado de Christian.