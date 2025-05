¿Qué pasó entre Angélica Vale y Poncho de Nigris?, los detalles de su relación

Poncho de Nigris es uno de los protagonistas de 'Secretos de Pareja' que está dando mucho de qué hablar. A mediados de mayo confesó que tuvo unos "arrumacos" con Angélica Vale, mismos que estuvieron cerca de convertirse en una relación, pero que fue gracias a Angélica María que no se pudo dar el noviazgo. Ante dichos comentarios, Vale no tardó en reaccionar dejando claro que a ella le dio "cosita" andar con alguien de 'Solo para Mujeres'.

Después de escuchar las declaraciones de la conductora de 'Juego de Voces', Poncho no tardó en reaccionar mandándole algunos reproches en una entrevista reciente en De Primera Mano. El regio sostuvo lo que dijo en el reality show de 'Secretos de Pareja', pero quiso aclarar que nunca fue novio de Vale, como algunos medios habían comentado. Lo que realmente existió es un coqueteo entre ellos.

"Yo nunca dije que anduvimos, quién fue el que inventó que anduvimos, digo que nos besamos. Me la encontré una vez y nos dios unos besos, unos arrumacos y salimos, era algo bonito", dijo Poncho en el inicio de sus declaraciones sobre el tema con Angélica Vale .

Posteriormente, el empresario regiomontano decidió hablar sobre la forma en la que se refirió a él. Poncho dejó claro que fue un poco despectivo calificarlo de stripper y que le diera "cosita" comenzar una relación con alguien que estuviera en el show de 'Solo para Mujeres'. Ante este comentario, De Nigris reaccionó.

El empresario y la actriz habrían comenzado a tener un romance a inicios de los años 2000, para ser más precisos en el 2006. Angélica Vale se encontraba grabando 'La fea más bella' y Poncho se encontraba en 'Solo para Mujeres', el motivo por el que la hija de Angélica María habría dicho que le daba cosa tener una relación con él.

De Nigris tenía 28 años y comenzaba su carrera en el mundo del espectáculo y Angélica tenía la misma edad y ya protagonizaba uno de los grandes clásicos de las telenovelas en México. El amor no logró concretarse, pero los dos vivieron algunas salidas y un romance que se quedó en besos y "arrumacos", como indicó el empresario regio.

De Nigris confirmó que Angélica fue muy despectiva al tacharlo de stripper y de paso dejar en claro que cuando se estaban besando no le parecía que le diera "cosita" como confirmó recientemente. Se tiene que recordar que el coqueteo que ocurrió entre los famosos fue cuando Vale estaba grabando la novela de 'La fea más bella'.

"Me pareció muy despectivos el comentario que hizo con respecto a lo de stripper, de 'Solo para mujeres', eso de 'cosita' se me hizo bien raro, cuando nos estábamos dando los besos no parecía", dijo Poncho.