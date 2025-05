¿Qué hará la actriz Susana Alexander tras su retiro a los 81 años y una larga trayectoria?

Susana Alexander es una de las grandes actrices que ha tenido México, pero con 81 años decidió poner fin a su carrera en el mundo del espectáculo. Ahora, después de confirmar que se retiraba de los escenarios y los sets de grabaciones decidió confesar los motivos por los que terminará su etapa como actriz y comenzar una nueva aventura.

La histrionisa de 81 años contó los motivos por los que decidió alejarse de los sets de grabaciones después de una larga y exitosa carrera. Susana confesó los motivos por los que terminó su etapa como actriz en una entrevista para TV y Novelas. Alexander dejó claro que el único motivo es porque ya estaba muy cansada y ya había hecho mucho en el medio y no se queda con ganas de hacer algo más en la televisión mexicana.

"La verdad es que estaba muy cansada, bueno, lo sigo estando. Ya he hecho mucho en el medio, empecé antes de que existiera el canal 2, en Televicentro, son muchos años de carrera, no me quedo con las ganas de nada", dijo Susana en la entrevista.