¿Qué es un médium, experto espiritual que busca la familia de Daniel Bisogno para "traerlo de vuelta" después de su muerte?

El pasado 20 de febrero, los micrófonos del programa "Ventaneando" se quedaron en silencio después de confirmar la muerte de Daniel Bisogno, uno de los condcutores más polémicos y queridos de la televisión nacional. Ahora, algunos meses después de su fallecimiento, la familia del también actor aún se encuentra sumida en un profundo luto.

Pero más allá de la ausencia física, su familia dice experimentar algunos fenómenos paranormales relacionados con "El Muñe". Fue por medio de una entrevista brindada a TVNotas que Ivette Bisogno, hermana del fallecido conductor, afirmó que se ha encargado de mantener a su familia unida en este momento de extremo dolor, pero también es quien da cuenta de los extraños fenómenos paranormales que suceden.

Uno de los hechos que llamó la atención ocurrió durante un homenaje en "Ventaneando", donde se reportó que un arete de la conductora Pati Chapoy salió disparado sin explicación cuando se mencionaba a Daniel. Días después, miembros del programa y familiares denunciaron recibir llamadas telefónicas provenientes del celular de Daniel, un fenómeno que nadie puede explicar aún.

En dicha entrevista, Ivette también relató que incluso ha llegado a sentir la mano de su hermano en momentos particularmente difíciles, especialmente cuando le pide ayuda de forma directa llamándolo "abuelo", un apodo que sólo ellos dos entendían y que, todo parece indicar, sigue siendo un puente de conexión con el conductor, pero ahora desde otro plano energético. Motivados por los acontecimientos, la familia decidió consultar a un médium.

Un médium es una persona que, según diversas creencias y tradiciones espirituales, tiene la capacidad de actuar como intermediario o canal de comunicación entre el mundo físico y el espiritual. El poder principal de un médium radica en su habilidad para recibir mensajes, impresiones o información proveniente de espíritus, almas de personas fallecidas u otras entidades no visibles para la mayoría. Este don se manifiesta de distintas formas, entre las que destacan:

En muchos casos, los médiums son consultados para ayudar a personas en duelo, facilitando un proceso de sanación emocional mediante la supuesta comunicación con sus seres queridos fallecidos. En diversas culturas y tradiciones espirituales, el papel del médium ha sido reconocido durante siglos como un canal importante para conectar con el más allá, ofreciendo consuelo, guía y sentido a quienes atraviesan momentos difíciles relacionados con la pérdida y el misterio de la muerte.

El médium contactado habría sido recomendación de los amigos cercanos a Daniel; Ivette afirmó que durante la sesión, el médium reveló información que solo personas muy cercanas a Bisogno podrían conocer y transmitió un mensaje claro: no vender su camioneta personal, un símbolo para la familia que representa más que un vehículo, sino un recuerdo vivo.

Pero esto no ha sido el único contacto del conductor hacia su familia, pues Ivette también confesó que tuvo un sueño en donde él se encontraba mirando la televisión mientras ella se despedía de él porque iba a salir de la casa. De acuerdo con lo narrado por la hermana del conductor, Daniel le respondió con ternura pidiéndole que le enviara un mensaje al llegar a casa, lo que le brindó paz y la sensación de que su hermano aún la acompaña.

Lo he soñado una vez: Estábamos en su casa. Él estaba en su cuarto de tele y le decía: "Ya me voy, abuelo". Le decía así porque cuando era adolescente tenía sus horarios fijos, como un abuelito. Ese día del sueño le dije: "Abuelo, ya me voy. Ya es bien tarde", y me decía: "¡Ay, Carmela!". Así me puso. Me dijo: "Cuando llegues a la casa, me mandas un mensaje", lo que me decía siempre. Se paraba y empezaba a cantar. Lo veía contento, dijo.