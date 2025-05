Plutarco Haza se lanza en contra de Zahie Téllez: “no es mi amiga”

Como cada domingo, las polémicas sobre lo que sucede en cada capítulo de Masterchef Celebrity no se hacen esperar, esta vez, nuevamente el nombre de la chef Zahie Téllez está involucrado. Y es que, la ojiazul se le fue con todo aiAndrea Nol durante su participación del pasado 25 de mayo.

Debido a esto es que en una reciente transmisión en vivo desde sus redes sociales, Plutarco Haza aclaró cuál es su relación con la chef Zahie Tellez ya que ella misma hace unas semanas reveló que se conocen desde los 6 años y dejó entrever que existe una amistad, sin embargo, el actor aseguró que no es así y además expuso los malos tratos de Téllez fuera de cámaras.

Luego de la polémica del pasado domingo, episodio en el que la chef Zahie Téllez gritó a Andrea Noli cuando ésta presentó su postre, en redes sociales aseguran que el comportamiento de la ojiazul con los participantes no es el correcto, ya que la actriz no es la primera víctima de Zahie.

Debido a esto durante una transmisión en vivo que hizo Plutarco Haza desde sus redes sociales, una seguidora le dijo al actor que “su amiga Zahie no le caía bien” a lo que Plutarco Haza aclaró cuál es su relación con la Chef y aseguró que no era su amiga.

“Hay una confusión que la Chef Zahie provocó, no es mi amiga, es amiga de mi hermana, yo la conozco desde niña porque es amiga de mi hermana, pero la conozco…pero no somos amigos”, comenzó a contar Plutarco

Tras esta explicación, Haza aseguró que nunca habían coincidido en un proyecto, sin embargo, aunque en algún momento Zahie trató de explicar que la producción la había orillado a ser la “chef de hierro”, el actor asegura que el comportamiento de Téllez es el mismo dentro y fuera de los foros,

“No la conocía como profesional ni ella a mi…en esta relación no me ha caído nada bien, no me gusta como lo hace, no entiendo que quiere lograr con esto…ella era igual en el programa que cuando te la encontrabas en el pasillo”