Ninel Conde responde a los rumores sobre su participación en la tercera temporada de "La Casa de los Famosos México"

“La Casa de los Famosos México” se ha convertido en uno de los programas favoritos de la televisión gracias a los escándalos protagonizados por sus integrantes que, incluso, han afectado la carrera y la imagen de algunos. Por ello, fanáticos esperan con ansias la tercera temporada de que la que han surgido rumores como aquel que señala a Ninel Conde como una de las habitantes, algo a lo que la cantante no dudó en responder.

Tras semanas de especulaciones han surgido los primeros detalles de la tercera entrega de “La Casa de los Famosos México” que comenzará el próximo 27 de julio. Este martes se anunció que Marie Claire Harp será la host digital y es que la modelo venezolana ha conquistado al público con su talento, belleza y sentido del humor con el que ha logrado formar una gran amistado con Wendy Guevara.

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Alan Morales en su canal de YouTube, Ninel Conde fue cuestionada sobre los rumores de su participación en la nueva temporada de “La Casa de los Famosos México” y aunque admitió que ha recibido propuestas en el pasado para ser parte del proyecto, hasta el momento no ha firmado ningún contrato para la nueva entrega, aunque no descartó por completo la posibilidad de sumarse más adelante.

“No, yo no tengo ningún contrato firmado hasta el momento ni nada. Me han propuesto, ha habido pláticas, pero no ha habido nada (…) Las últimas veces que me hicieron el favor de proponerme, pues tuve algunas sugerencias que no eran con el formato viables y entonces hay reglas… hay cosas que no se pueden”, dijo Ninel Conde.