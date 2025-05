Lorenzo de Monteclaro aclara que no le cancelaron la visa, ¿qué sucedió con el cantante de narcocorridos?

Lorenzo de Monteclaro actualizó la información en referencia con sus problemas para ingresar a Estados Unidos, el cantante de música regional mexicana incluidos corridos, dio a conocer un mensaje en el que describe parte de lo que ha pasado con su documentación para el visado que necesita como protocolo para acudir a cantar a la Unión Americana.

Una de las cosas que dejó claro Lorenzo de Monteclaro, es que no le negaron la visa de trabajo, tal y como se ha especulado, sino que aun sigue en espera de los documentos necesarios para que llegue este requerimiento y seguir con todos los eventos que tiene en Estados Unidos.

La presentadora de televisión Ingrid Lazper hizo una publicación en su cuenta en Instagram que después fue replicada por Lorenzo de Monteclaro, en la imagen señala que la visa americana de trabajo no le fue cancelada al artista, sino que aún están a la espera de la resolución de la aprobación.

“El equipo de nuestro querido @Lorenzodemonteclarooficial me confirma por ahora no se le canceló la visa al cantante, simplemente están a la espera de la resolución de aprobación que no llegó en tiempo coma por ello la cancelación del show”, es lo que dice el escrito.