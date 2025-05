La canción de Marco Antonio Solís que le dedicó a su esposa Cristy, el gran amor de su vida

Marco Antonio Solís “El Buki” ha escrito cientos de canciones que forman parte de su repertorio, así como del de otros importantes artistas, pero hay una letra en especial en la que su esposa Cristy Solís fue la inspiración y cada que tiene oportunidad se la dedica.

La pareja conformada por Marco Antonio Solís “El Buki” y Cristy Solís es una de las más sólidas dentro del espectáculo, ya que desde hace más de 31 años están juntos y felices, razón por la que la esposa del cantante ha formado parte importante de la inspiración del artista para escribir sus canciones.

En la carrera de Marco Antonio Solís existen temas como “Si no te hubiera sido”, que aseguran está dedicada para el hijo que crio junto a su exesposa Beatriz Adriana, pero también tiene otras más relacionadas completamente al amor, tal y como “La pareja ideal”, famosa en voz de Marisela, con quien también estuvo relacionado sentimentalmente.

Marco Antonio Solís se ha declarado en múltiples momentos completamente enamorado de su esposa Cristy Solís, y cada vez que tiene oportunidad lo demuestra en su Instagram. Ya que en varios momentos ha destinado publicaciones junto a la modelo cubana en donde le agrega de fondo la canción de “El remedio de mi mal”, tema que está dedicado al amor que le tiene.

La canción “El remedio de mi mal” que pertenece al álbum “Qué Ganas De Verte” que fue lanzado en 2021, muestra entre sus estrofas una dedicatoria especial de Marco Antonio Solís a la mujer con la que comparte su vida desde hace más de tres décadas en donde le reitera que su felicidad también es parte de la suya y que es una gran bendición de formar con ella una historia.

Tienes algo tú

Que me da vida y me mata

Robas mi quietud

Y la razón me arrebatas

Haces lo que quieres con mi vida

Cada vez que estoy cerca de ti

Tal vez no lo sabes

Pero eres tú la llave

De mi sonreír

Tienes la virtud

De darle viento a mis alas

De encender la luz

De mi ilusión apagada

Eres bendición en mi camino

De mi sed, eterno manantial

Eres mi principio y mi destino

El remedio de todo mi mal

Tienes la virtud

De darle viento a mis alas

De encender la luz

De mi ilusión apagada

Eres bendición en mi camino

De mi sed, eterno manantial

Eres mi principio y mi destino

El remedio de todo mi mal

Eres mi principio y mi destino

El remedio de todo mi mal