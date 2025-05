¿Gloria Trevi perdió su nombre?, víctimas de Sergio Andrade interponen demanda contra la cantante

La vida profesional y personal de Gloria Trevi siempre ha estado llena de polémicas, y es que, la cantante no ha salido de un escándalo cuando su nombre nuevamente está involucrado en otro más, como el más reciente en el que la cantante estuvo a punto de perder su nombre, sí así como lo lees.

Recientemente se reveló que otras víctimas de Sergio Andrade habrían interpuesto una demanda ante el IMPI (Instituto Méxicano de la Propiedad Industrial), para que la cantante no pudiera utilizar su nombre como marca, debido a que éste estaba involucrado en diversas violaciones de derechos humanos.

De acuerdo con un experto en temas legales que platicó con la revista TVNotas, y aseguró que pese a que es un señalamiento grave, sin duda, pero que no encontró sustento suficiente ante las autoridades competentes. Tras una revisión, el IMPI determinó que no había elementos para proceder legalmente contra la cantante por el uso de su nombre, lo que representó una victoria más en su historial de batallas legales.

De acuerdo con la fuente cercana al caso, la acusación fue tomada con reserva por las autoridades, quienes realizaron una investigación antes de emitir su resolución. Al final, no se encontró ningún indicio que comprobara que Gloria Trevi había utilizado su nombre de manera indebida, y es que, aseguran que las demandantes solo desean atacar a Gloria Trevi. Por otra parte, la cantante puede seguir usándolo, así como las 34 variantes registradas del mismo, sin restricciones.

“Estas mujeres no se cansan de molestar a Gloria de alguna forma. Solo quieren fregarla, pero no se les hizo. Aún hablan del tema que vivieron. ¡Que ya le den vuelta a la página y vivan su vida! Como ven que Gloria cosecha un éxito tras otro, eso les da coraje. Gloria no hace caso de estas tonterías. Ella está en otro nivel. Se enfoca en su trabajo y familia”, dijo la fuente a TVNotas