Familia de Daniel Bisogno podría buscar a una médium para saber si él esta "bien"

El pasado 20 de febrero, el actor y presentador Daniel Bisogno falleció en un hospital de la Ciudad de México, luego de estar hospitalizado varios meses tras presentar diversos problemas de salud luego de realizarse un trasplante de hígado. Desde entonces las polémicas en su familia no han parado.

Y es que, desde el fallecimiento del querido presentador de ventaneando, han ocurrido varias situaciones paranormales que han llevado a la familia de Daniel Bisogno a pensar en contactar a un médium para saber si es que el conductor descansa en paz.

En entrevista con la revista TVNotas, Ivette Bisogno, hermana del fallecido conductor reveló que tras varias manifestaciones de su hermano, no descartan la posibilidad de contactar una médium para poder comunicarse con él y saber si está descansando en paz o hay algo que le preocupe.

De acuerdo con Ivette, amigos de Daniel Bisogno ya habrían contactado con una médium que les ayudó a no deshacerse de algunos bienes del que fuera uno de los presentadores de Ventaneando.

Tras la muerte del conductor, su hermana reveló a la fuente antes mencionado que solamente una vez ha soñado con Daniel Bisogno y en dicho sueño lo miraba tranquilo, feliz y hasta lo vio cantar, eso podría demostrar que el conductor se encuentra bien en donde esté.

“Lo he soñado una vez: Estábamos en su casa. Él estaba en su cuarto de tele y le decía: ‘Ya me voy, abuelo’... Ese día del sueño le dije: ‘Abuelo, ya me voy. Ya es bien tarde’, y me decía: ‘¡Ay, Carmela!... Cuando llegues a la casa, me mandas un mensaje’, lo que me decía siempre. Se paraba y empezaba a cantar. Lo veía contento”, contó Ivette Bisogno