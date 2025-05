Espinoza Paz también se queda sin visa en plena crisis del narcocorrido y no puede entrar a EU | VIDEO

Tras la ola de artistas que sufren por la documentación para ingresar a Estados Unidos con su visa de trabajo, Espinoza Paz sería otro de las estrellas que no puede acudir a la Unión Americana, según información de la creadora de contenido “Chamonic3”, el famoso desde hace tres meses tiene esta situación con su visado.

Cabe recordar que Espinoza Paz no es el primer artista al que le sucede esto, cada vez son más los que se suman a la lista de afectados por no tener una visa de trabajo para viajar a Estados Unidos y cumplir incluso con las fechas que tienen programadas desde hace meses.

El cantante y compositor de música regional mexicana sería de los afectados por la documentación para entrar a Estados Unidos y realizar conciertos, pero tampoco puede realizar viajes, ya que su visa como turista tampoco fue aceptada, según reporta la creadora de contenido.

¿Por qué negaron la visa a Espinoza Paz?

Hasta el momento se desconoce la razón por la que el gobierno de Estados Unidos ha estado negando la visa de trabajo a varios cantantes, ya que se especuló que algunos artistas que cantan narcocorridos tendrían problemas con las letras de sus canciones, pero Espinoza Paz no interpreta este tipo de temas en su repertorio.

Esta no es la primera vez que Espinoza Paz tiene problemas con su situación migratoria, en 2015 el cantante casi cancelaba una presentación en California, pero logró resolver su situación, aunque no pasó lo mismo con sus músicos, quienes no lograron llegar a Estados Unidos.

Espinoza Paz no puede entrar a Estados Unidos. Foto FB/espinozapaz

¿Qué artistas se quedaron sin visa?

Espinoza Paz, Julión Álvarez, Natanael Cano, Calibre 50, Grupo Firme y Lorenzo de Monteclaro, son solo algunos de los cantantes de música regional mexicana que tienen problemas para ingresar a Estados Unidos y obtener su visa de trabajo y en otros casos de turista para ellos y toda su familia.

En las últimas semanas han cancelado eventos que tenían programados e incluso con boletos ya vendidos porque su documentación fue negada. Hasta el momento se desconoce lo que pasará con los artistas que se quedaron sin visa de trabajo, ya que cada uno ha dado a conocer que su equipo legal está haciendo lo posible para recuperar la posibilidad de ingresar de nuevo a Estados Unidos y cumplirle a todos los fanáticos que se han quedado con ganas de acudir a alguno de los eventos que han sido cancelados por esta situación.