Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal revela detalles de la lectura del testamento y dice que no se han robado nada

Efigenia Ramos, asistente personal de Silvia Pinal por más de 30 años sigue bastante afectada por la muerte de la estrella, así lo dijo en una entrevista en donde habló sobre la lectura del testamento que dejó la actriz, además mencionó que los bienes siguen resguardados y que nadie se ha robado nada, tal y como dicen algunas especulaciones.

La amiga y trabajadora de Silvia Pinal reveló a “Ventaneando” la situación que enfrentan los hijos de la fallecida actriz, primero mencionó que Luis Enrique sigue a detalle la demanda en su contra por parte de un exempleado al que despidió, así como también habló de la lectura del testamento que dejó la “Diva del cine”.

Parte de lo que comentó Efigenia Ramos es que el testamento de Silvia Pinal ya está listo para la lectura, lo que agregó es que desconoce la fecha oficial ya que se sigue haciendo inventario, puesto que la actriz logró acumular innumerables bienes que ahora recibirán las personas que se encuentren en el documento.

“Todavía no nos dicen, se sigue haciendo inventario porque la señora tenía mil cosas”, dice Efigenia Ramos, además aseguró que no se han perdido ninguno de los objetos valiosos de la estrella del cine y la televisión.

Efigenia Ramos no dio más detalles sobre los herederos de las casas, las obras de arte y todos los bienes de valor que a lo largo de los años fue recabando Silvia Pinal, ya que se conoce que dejó la casa del pedregal, inmobiliarias, departamentos en CDMX y en acapulco y una gran colección de arte, por mencionar algunos.

Para finalizar su encuentro con los medios de comunicación Efigenia habló de lo mucho que extraña a Silvia Pinal, ya que además de ser la persona para quien trabajaba fue su amiga por más de tres décadas y la persona con quien pasó gran parte de sus días.

En los recientes días varios medios de comunicación dieron a conocer la llegada de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán a México, tras varios rumores sobre su visita, Efigenia Ramos mencionó que desconoce los motivos y aseguró que no habló con ella, agregó que el último mensaje que recibió de la chica fue para mencionarle que la quiere mucho.

“No la he visto, ni he hablado con ella, el último mensaje me dijo ‘te quiero mucho’ que fue hace como una semana”, comentó Efigenia Ramos.